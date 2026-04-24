SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL U ODEONU! MAČAK U ČIZMAMA KAKVOG NISTE VIDELI Glumac Jovan Prljeta: Sprema se nešto NESTVARNO, a jedna stvar će publiku ostaviti bez daha! (VIDEO)

U Teatru Odeon, najmodernijem pozorištu u ovom delu Evrope, uveliko se priprema predstava koja će definitivno pomeriti granice domaće kulture i scenske umetnosti.

Digitalni spektakl „Mačak u čizmama“, koji spaja vrhunsku glumu i najsavremeniju tehnologiju, spreman je da zasija u punom sjaju, a ekipa televizije Pink imala je ekskluzivnu priliku da zaviri iza kulisa pre samog podizanja zavese.

Glumac Jovan Prljeta, koji tumači lik Princa od Karabeja, otkrio je za Pink svoje impresije direktno sa bine, naglašavajući da nas očekuje nezaboravno putovanje gde se stvarnost i digitalni svet stapaju u jedno.

- Sve je spremno za ovaj spektakl i mislim da publika zapravo uopšte nije spremna na ono što će ih pogoditi kada se ova zavesa podigne. Ovo je jedan totalni teatar koji nudi nešto što do sada niko nije video na ovim prostorima - rekao je Prljeta, najavljujući vizuelni udar koji spremaju za sve generacije.

Ko je zapravo Princ od Karabeja?

Glumac je objasnio put svog lika u ovoj futurističkoj avanturi, gde mu društvo na sceni prave digitalni avatari i neverovatna scenografija koja se menja u sekundi.

- Ja igram Princa od Karabeja. On je jedan, onako, simpatičan lik koji kroz celu predstavu, uz pomoć Mačka, zapravo pokušava da pronađe svoj put, da dođe do princeze i da zapravo postane ono što mu je suđeno - objasnio je glumac.

Magija koja briše granicu stvarnosti: Laseri i hologrami kao partneri

Ono što Teatar Odeon izdvaja su scenski efekti koji čine da bajka postane realnost, a svaki pokret na bini bude deo šire, magične slike.

- Mi glumci smo navikli na daske koje život znače i na neku klasičnu scenografiju. Ovde je scena živa. Ti efekti, ti hologrami, to zapravo nije samo ukras, to je zapravo meni ravnopravni partner na sceni. Svaki sekund probe ovde je izazov, jer mi moramo da se uklopimo u milisekundu sa svim tim laserima i projekcijama - istakao je on.

Kulturni događaj sezone koji pomera sve granice

Za kraj, Prljeta je naglasio da ovaj projekat donosi svetski nivo produkcije u našu prestonicu i menja način na koji doživljavamo umetnost.

- Ovo je revolucija u nekom pozorišnom smislu, ne samo kod nas, nego i šire. Igramo nešto što je duboko ljudski, a opet upakovano u jedan neverovatan vizuelni svet - zaključio je Jovan Prljeta.

Ne propustite spektakl godine - Sutra velika premijera u Odeonu!

Kako se pripreme privode kraju, Teatar Odeon je spreman da postane epicentar najbolje zabave u gradu. Velika premijera spektakla „Mačak u čizmama“, koji spaja vrhunsku umetnost i digitalnu magiju, zakazana je za sutra, u subotu, 25. aprila, sa početkom u 19:00 časova.

Budite deo istorije i doživite magiju uživo!

Autor: D.S.