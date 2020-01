SPORTSKA SVETSKA SCENA U 2019. DONELA JE OBRTE KAKVI SE RETKO VIĐAJU! Ovo je TOP 5 događaja koje NEĆEMO ZABORAVITI!

FINALE VIMBLDONA

Sportsku 2019. godinu pamtićemo po fenomenalnom meču između Novaka Đokovića i Rodžera Federera na Vimbldonu u Londonu. Glavni turnir počeo je u ponedeljak 1. jula 2019. godine, a završen je u nedelju 14. jula 2019. Ovo je bio prvi Grand Slam turnir na kome su obe pojedinačne titule osvojili igrači rođeni na Balkanu. Ovo je prvo izdanje turnira koje je u finalnom setu imalo standardan brejk u nizu kada je rezultat u setu bio 12 utakmica. Pobednik je bio prvi igrač ili par koji je postigao sedam bodova dok je vodio sa dva ili više bodova ili, u slučaju rezultata 6-6 poena, uspostavio naknadno vođstvo od dva boda. Henri Kontinen i John Peers su osvojili prvi takav brejk u istoriji Vimbledona, pobedivši Rajeeva Rama i Joea Salisburija u muškom meču parova u trećem kolu. U muškom singlu jedini takav meč bilo je finale u kojem je Novak Đoković savladao Rodžera Federera, u čemu je ujedno bio i najduži finale u istoriji turnira.

Okršaj Đokovića i Federera u finalu Vimbldona, trećeg Grend slema tokom sezone, postao je deo teniske legende i to zbog toga što je to bio najiščekivaniji meč godine i preko svih očekivanja je doneo gledaocima prave teniske vratolomije, prvo senzacionalne, potom naizgled beskonačne i završeno je mešavinom razočaranja i divljenja. Đoković je na tom meču slavio sa 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3) posle pet sati tenisa.

LIVERPOOL OSVOJIO PRVU KRUNU LIGE ŠAMPIONA OD 2005. GODINE

Liga šampiona je najjače klupsko takmičenje Starog kontinenta. Finale lige Šampiona 2019. godine je bio poslednji meč Lige šampiona u sezoni 2018/19, 64. sezoni najvećeg evropskog klupskog takmičenja koje organizuje UEFA. Finale je održano na Vandi Metropolitano, u Madridu 1. juna, između engleskih klubova Totenhem hotspera, koji je u svom prvom finalu Lige šampiona, i Liverpula, koji je u svom devetom finalu, a drugom u nizu, pošto su prethodne sezone poraženi od Real Madrida.

Crveni su uspeli da donesu još jedan trofej UEFA Lige šampiona na Anfield. Liverpool je prvi junior EPL-a Tottenham Hotspur, 2-0, 1. juna, u prvom engleskom finalu od 2008. godine, za prvu takvu titulu u 14 godina. To je bila šesta kruna Lige šampiona (ili Evropskog kupa) za Liverpul, koji je sve treće mesto.

To je bilo sedmo finale Lige šampiona - i četvrto u deceniji da su se susrela dva tima iz istog saveza i iste lige, a drugo finale između engleskih klubova posle 2008. To je takođe bilo prvo finale od 2013. da ne bude bar jedan španski tim u finalu, sa Barselonom i Realom koji su učestvovali u prethodnih pet finala i pobedili svih pet, Barselona jedan put i Real Madrid četiri puta.

TORONTO RAPTORS OSVOJIO ISTORIJSKU NBA TITULU

Košarkaši Toronta osvojili su prvu titulu u istoriji kluba i postali prvi kanadski tim šampion NBA lige, pošto su u šestoj utakmici finala plej-ofa u poslednjoj utakmici Voriorsa u "Orakl areni" pobedili dvostrukog uzastopnog prvaka Golden Stejt - 114:110 za konačnih 4-2 u seriji.

