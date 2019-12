Đoković nije ostao ravnodušan posle odgledanog filma o Mareju: Njegova borba inspiriše

Novak Đoković je odgledao dokumentarni film o usponu i mukama karijere svog rivala, ali i drugara Endija Mareja. Nimalo mu nije bilo lako dok je gledao Endijevu priču o borbi sa povredom kuka i nije ostao ravnodušan.

- Gledao sam taj dokumentarac pre četiri, pet dana i da budem iskren, kao teniseru i nekome ko je blizak sa Endijem, bilo mi je teško da sve to vidim - rekao je Đoković novinarima u Abu Dabiju o teniseru kog poznaje od svoje 12 godine. - Mislim da je u filmu verno prikazana njegova mentalna, emotivna i fizička borba poslednjih godina. On je neverovatan borac, nije odustajao posle svega kroz šta je prošao. Iza sebe je imao dugotrajan oporavak, treninge, pripreme za povratak, odigrao je čak nekoliko mečeva ove godine, sve to je prošao, plus je morao da brine o porodici kod kuće. Nije odustajao uprkos svemu, imao je podršku svojih najbližih. To je inpsresivno, njegova borba inspiriše.

Agonija Endija Mareja počela je početkom 2019. kada je uplakan, posle eliminacije sa Australijan opena, rekao da će se možda povuči iz tenisa zbog hroničnih problema sa kukom... Na kraju sve se završilo dobro jer Škot nije izgubio veru u sebe i vratio se tenisu.