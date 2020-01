Kirjos gledao Đokovićev meč samo da bi ISMEVAO NJEGOVE GREŠKE! SRPSKI NAVIJAČI BESNI! (FOTO+VIDEO)

Australijanac Nik Kirjos viđen je na tribinama meča između Srbije i Francuske i prema pisanju stranih medija radovao se svakoj grešci srpskog tima.

Poznato je da Kirjos i Đoković nisu u najboljim odnosima pre svega zbog pogrdnih komentara Australijanca na račun jednog od najboljih igrača u istoriji.

Ovoga puta Kirjos je otišao korak dalje i na odlučujučem meču između Srbije i Francuske navodno se radovao greškama Đokovića, odnosno našeg dubl tima.

Someone from a Nole fan group on Facebook posted this commentary of the matches today. I’ve highlighted what they witnessed first hand regarding Kyrgios’s behaviour 🙄 Prize idiot! Otherwise, what an exciting day! I’ve omitted the name for privacy reasons #NoleFam #TeamSerbia pic.twitter.com/e2cCe4E2AS