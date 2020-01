PORAZ NAŠIH RUKOMETAŠA - Srbija izgubila od Belorusije na startu Evropskog prvenstva (VIDEO)

Belorusi su praktično od samog početka imali prednost, a predvodio ih je Artsem Karalek sa devet golova.

Watch the Game Highlights from Belarus vs. Serbia, 01/09/2020 pic.twitter.com/XlJoRNOIxI

Kod Srbije Bogdan Radivojević postigao je šest, Stevan Sretenović pet, a Stefan Vujić i Nemanja Zelenović po četiri gola.

FULL-TIME: #Belarus 🇧🇾 eased out to a 35:30 victory over @rssrbije 🇷🇸, securing what could be a crucial win in Group A#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/4l2EDcVAAI