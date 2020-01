Adamović za Pink: Sport i politika su veoma isprepletani

Ambasador tzv. države Kosovo u Bugarskoj Edon Cana putem tvitera izvređao je najboljeg srpskog tenisera posle istorijske pobede Srbije u premijernom ATP Kupu, a gosti "Novog jutra" su se složili da je u pitanju jeftin marketing i želja za malo medijske pažnje.

Teniski trener i nekadašnji selektor naše Dejvis kup reprezentacije Bogdan Obradović rekao je da je Srbija osvojila prvu titulu na ATP turniru i da je to veoma značajna pobeda.

-Prošla godina je bila takva da smo imali u 50 igrača na svetu petoricu da su Srbi i sa tim treba da se ponosimo. Imamo generaciju koja dolazi i tek će se pričati o Srbima i Srbiji - rekao je Obradović za Pink.

Kako naglašava "Vidovdan" je prelepa pesma, a što se "Marša na Drinu" tiče, Obradović kaže da su oni pred svaki izlazak na teren lupali lokere i klupe u tom ritmu.

-To je nešto sa čime se ponosimo, i to ćemo raditi dok mi budemo tu, a i sledećageneracija će naučiti isto to - naglasio je Obradović.

Sportska novinarka Snežana Pantović složila se sa Obradovićem i dodala je da je komentar nije iznenadio, jer je uspeh ono što se ne prašta, posebno Novaku Đokoviću.

- Novakova pobeda i pobeda Srbije je jako bitna, a način na koji su oni slavili pokazujekoliko je ta titula važna, zato što je prva i zato što je bila u najjačoj svetskoj konkurenciji - ističe Pantović.

Istoričar Saša Adović rekao je da se politika i sport ne mogu razdvajati i da su ljudi naivni ako misle da je to moguće.

-Politika i sport na bezbroj primera ne mogu da se razdvoje – ističe Adamović koji dodaje da nije bitno o kom se sportu radi, politika i sport su itekako isprepleteni.

-Uvek ima dvostrukih aršina. Ono što je dozvoljeno SAD nikome drugom nije dozvoljeno ili nekoj drugoj velikoj sili – dodaje on i naglašava da zato ne treba ni da sečudimo dvostrukim standardima.