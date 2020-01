LEGENDARNI BER GRILS ŽELI DA SNIMA U SRBIJI: Popularni avanturista ima jedan uslov, a tiče se NOVAKA ĐOKOVIĆA!

Tvorac legendarne emicije o preživljavanju Ber Grils istakao je da bi u jednom od narednih serijala voleo da snima u Srbiji, i da u najtežim uslovima bude zajedno sa Novakom Đokovićem.

Ber Grils je naširoko govorio o Srbiji i želji da ugosti Đokovića u emisiji koju namerava da snimi u budućnosti.

- Prirodne lepote vaše zemlje su spektakularne. Obično kada biramo lokacije za snimanje odlučujemo se za one koje mogu da nam ponude raznolikost, a Srbija nudi pun paket – planine, reke, šume, bogatu prirodu i neverovatnu divljinu. Još kad bi Novak Đoković, koga mnogo cenim i čiji sam veliki obožavalac, pristao da mi bude gost u nekoj od narednih sezona, sasvim sigurno bismo došli da snimamo u Srbiji. Novak je snažan uzor i voleo bih da čujem njegovu priču o ljubavi prema Srbiji – otkriva legendarno TV lice.

Grils smatra da je upravo Srbin idealan za njegovu emisiju.

- To su ljudi poput Đokovića, koji su u potpunosti ostvareni u svojim karijerama. Oni to ne rade zbog novca ili slave, jer toga imaju napretek. Jednostavno, žele da uz mene prožive avanturu koja u njima budi one primarne instinkte za preživljavanjem i zaštitom svojih najbližih, koji su duboko skriveni u svima nama - ističe čuveno TV lice, i priznaje da i posle 13 serijala na različite teme o preživljavanju u divljini ovaj posao za njega još nosi izazove.