NADAL SE DOPINGUJE?! Nemački ekspert izrazio svoje sumnje

Sport1.de prenosi priču doping eksperta Frica Zorgela, sa Instituta za biomedicinska i farmaceutska istraživanja u Nirnbergu koji je govorio o korišćenju nedozvoljenih sredstava.

Povod za priču bio je taj što se prvi reket sveta u dublu, Kolumbijac Robert Farah (31), povukao sa Australijen opena zbog toga što je bio pozitivan na doping testu u oktobru 2019. godine. O slučaju Faraha on ističe da "meso" nije razlog njegovog dopinga.

- To su sve izgovori, "deža vi" u tenisu. Standardni izgovor je da se nešto slučajno konzumiralo. Bilo je mnogo slučajeva kada su teniseri prolazili nekažnjeno posle tog izgovora, čak i pored komisije. Činjenica je da su mnogi pravili greške. Na primer, ne izračunaju dobro vreme kada treba da budu ponovo "čisti" - rekao je.

On je direktno označio Rafaela Nadala kao tenisera na kojeg sumnja da koristi nedozvoljena sredstva.

- Anabolički steroidi su klasika u tenisu. Tako da nisam iznenađen. Decenijama pratim dešavanja i imam jasnu sliku svega. Tenis spada među top 4 sporta kada je reč o dopingu, pored zimskih sportova i biciklizma. Rafael Nadal pokazuje znake abnormalnosti. Imam stalnu sumnju. Imajući u vidu sav njegov atleticizam. Takođe, on dolazi iz Španije, zemlje koja nije poznata po tome da adekvatno "prati" svoje heroje - rekao je.

Novinare je posebno zanimalo da li i velika imena koriste nedozvoljena sredstva.

- Bilo je slučajeva u prošlosti. Mats Vilander i Martina Hingis su uhvaćeni da koriste kokain, a Vilander je imao samo tromesečnu zabranu. Hingisova je rekla je mešala kokain sa sokom od narandže pa je imala dvogodišnju zabranu. A Andre Agasi? Koristio je kristal met i nije uopšte kažnjen - ocenio je.

On takođe smatra da se teniseri retko kontrolišu iz najmanje dva razloga:

- Sve njih dobro paze i savetuju, tako da ne dođe do nepravilnosti. Uz to i asocijacija štiti svoje zvezde. Nikada se ne sazna, nikada ne dospe u javnost i nikada ne možeš da komentarišeš, samo da sumnjaš - zaključio je on.