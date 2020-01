BORBA ZA POLUFINALE AUSTRALIJAN OPEN-a: Đoković - Raonić (2:0)! Noleta deli set od teniskog klasika sa Federerom (FOTO+VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Kanađanina Miloša Raonića meč četvrtfinala Australijan opena.

Meč je počeo u 9 i 40 sati, a pobednik će u polufinalu odmeriti snage sa švajcarskim teniserom Rodžerom Federerom.

TOK MEČA

2. set

6:3 - Novak osvaja poen na svoj servis i osvaja 2. set.

5:1 - Jedan od najdužih gemova u meču odigrao je Novak. Raonić je, i pored toga što je gubio 40:15, uspeo da veže tri poena i dobro zapreti Đokoviću.

4:1 - Novak potvrdio osvojeni gem poenom na svoj servis.

3:1 - Brejk! Novak ponovo dolazi do tri brejk lopte od kojih jednu koristi.

2:1 - Novak se poslužio snažnim servisom! Međutim, Kanađanin ima odgovor na takvu igru i stiže do izjednačenja (30:30). Đoković u nastavku preuzima konce u svoje ruke i osvaja gem.

1:1 - Nakon vođstva Noleta od 1:0 Raonić nastavlja sa snažnim servisima, odservirao je dva asa (7 do sada) i poravnao rezultat.

1. set

6:4 - Posle tri brejk lopte, Novak je konačno uspeo da slomi otpor Raonića, napravi brejk u najbitnijem momentu i osvoji prvi set.

4:4 - Iz gema u gem, Raonić se muči na svoj servis. Novak ga konstantno pritiska i ima brejk lopte, ali ponovo ne uspeva da ih iskoristi.

🇷🇸 IDEMO 🇷🇸



On his fourth set point, @DjokerNole breaks Milos Raonic for the first time to take the opening set, 6-4.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/9WyN8W29Gg — #AusOpen (@AustralianOpen) 28. јануар 2020.

3:3 - Nole je do 30:0 stigao sjajnim forhend vinerom, a onda je Kanađanin uputio "projektile" sa servisa i stigao do 30:30. U nastvaku Đoković stiže do brejk lopte, ali je nije iskoristio i Raonić opet izjednačuje rezultat u gemovima

3:2 - Đoković bez izgubljenog poena osvaja treći gem na meču.

2:1 - Novak je osvajio novi gem bez izgubljenog poena.

1:1 - Đoković je sigurnom igrom došao do prvog osvojenog gema, a Raonić je odgovorio istom merom.