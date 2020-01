Pogledajte kako je Novak zaplakao dok je govorio o Brajantu - Suze su krenule same! (FOTO+VIDEO)

Đoković je na teren izašao sa inicijalima Brajanta uz brojeve 8 i 24, koje je Amerikanac nosio i srce. Na terenu, nakon meča, Džon Mekinro je dočekao Novaka pitanjem upravo o legendarnom košarkašu Kobiju.

- Ne znam šta da kažem, bio je jedan od najvećih sportista svih vremena. Inspirisao je i mene i mnoge druge. Imao sam sreće da imamo ličan odnos. Kada mi je bio potreban neki savet, neka podrška, bio je tu za mene. Bio je moj mentor, moj prijatelj, lomi srce ovo što se desilo njemu i ćerkici - rekao je Novak, kome je potom bilo teško da nastavi, pa se pomerio i zaustavio suze.

"He was my mentor... My friend."



Novak tears up as he remembers the relationship he had with Kobe Bryant. ❤️️



