ĐOKOVIĆ PREPLAŠIO NAVIJAČE - Novak nakon trijumfa nad Raonićem otkrio ŠOKANTNE detalje: Nisam video na jedno oko...

Najbolji naš teniser Novak Đoković uspešno napreduje ka odbrani titule na Australijan openu, međutim nakon pobede u četvrtfinalu nad Milošem Raonićem Srbin je otkrio činjenice koje su zabrinule njegove navijače.

Neočekivan izlazak sa terena na 4:4 u trećem setu, imao je svoje treće poluvreme, jer je Novak na kraju srpskim novinarima objasnio šta se stvarno dešavalo.

- Iskreno, mislio sam da je sa sočivima problem, ali to je više bilo povezano sa glavoboljom i bolovima u stomaku. Tako mi je rekao fizio, mislim da je u pitanju migrena, sad baš osećam glavobolju. Ne znam, nije mi se nešto često tako dešavalo. Obično mi se desi kada sam baš umoran. Ne znam, čudno je i da se sve desilo usred meča, prosto tih tri-četiri gema, nisam video na jedno oko! Imao sam sreće da doguram do taj-brejka. U taj-brejku su se stvari smirile i onda sam mogao da odigram kako sam odigrao. Ne brinem se da će to biti problem jer imam dan odmora, mislim da će sve biti dobro - rekao je Đoković.

After a medical timeout for his eyes, @DjokerNole holds serve for 5-5 in the third set against Milos Raonic.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/ykcP1W7xUQ — #AusOpen (@AustralianOpen) 28. јануар 2020.

Goran Ivanišević će ove godine biti promovisan u Tenisku kuću slavnih u Njuportu. Novak ga u šali oslovljala sa “Gospodine člane”.

- Malo se šalimo, Goran je pre svega moj prijatelj i neo koga poznajem od svoje 12 godine. Na njega i Pit Samprasa sam kao klinac gledao na uzore, zbog toga što je on dolazio sa naših prostora i što sam oduvek osećao neku prisnost sa njim. Uvek je bio prijateljski nastrojen prema meni, od moje 12 godine, kad god smo imali priliku da odigramo, da se vidimo, stvarno je velika čast imati ga za trenera. On je zaslužio da bude u Kući slavnih, mislim da će to zvanično biti obavljeno posle Vimbldona. Ne znam da li ću imati priliku da odem tamo, voleo bih, ali u svakom slučaju sve što je postigao u svojioj karijeri, naravno kao igrač, a posle i sedam-osam godina kao trener, dosta je dao ovom sportu i to je najmanje što sport na neki način može da mu vrati - rekao je Novak.

Za četvrtak je najavljena velika vrućina u Melburnu, očekuje se tremperatura od 35 stepeni.

- Može, sigurno da može da utiče, protiv Raonića jeste bilo dosta hladnije, što je meni više odgovaralo, zato što to malo uspori loptu i utiče na brzinu njegovog servisa, iako je servirao oko 210, 220 kilometara na čas. Dobro je što su takvi uslovi bilo, odgovaralo mi je večeras. Sad, to je priroda, ne možemo da utičemo na to, moramo da se prilagodimo. Kada je toplije obično lopta ide brže kroz vazduh, to je nešto što Federeru odgovara, on voli brzo da igra. S druge strane, igraćemo uveče, u 19 verovatno, u svakom slučaju, meni odgovara da igram na ovom terenu, imao sam velike uspehe i protiv njega ovde, nekoliko puta sam ga pobedio, radujem se novom susretu - zaključio je Đoković.