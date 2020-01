NOVAK „PREGAZIO FEDERERA“ NA PUTU DO FINALA AUSTRALIJAN OPENA! SPEKTAKULARAN MEČ ZAVRŠEN UBEDLJIVOM POBEDOM ĐOKOVIĆA

Novak Đoković osmi put u finalu Australijan opena

Novak i Rodžer se sastaju 50. put u karijeri, a srpski tenise za sada vodi 26-23.

U poslednjem okršaju, na Završnom turniru u O2 areni prošle godine, pobedio je Švajcarac, ali je prethodno pet puta zaredom bolji bio Novak.

Federer je poslednji put Đokovića na nekom Grend slemu dobio pre više od sedam godina – u polufinalu Vimbldona 2012. godine.

TREĆI SET 

12:00 NOLE MAJSTORE! Vatrena podrška Đokoviću iz publike

11: 47 Srpski teniser nastavlja odličnu igru, dva poena prednostu u odnosu na Fvajcarca. Jedan od najbrže završenih servis gemova na meču pripao je Federeru, koji u narednom ima poslednju priliku da ostane u meču 5:3

11: 54 NOVAK PRAVI BREJK U TREĆEM SETU! Federer pogađa liniju što je bio i četvrti vezani poen Noleta 4:2

11:47 Federer je pokušao ponovo svojom agresivnošću da ugrozu ritam protivnika. Posle dosta dobrih udaraca sa obe strane, a onda je dobar servis doneo 3:2.

11:44 Federer se dobro drži i uzvraća udarac. Tri asa u gemu, donose mu izjednačenje 2:2

Eyeing off 8️⃣ Australian Open finals and the right to claim sole ownership of the all-time record for most #AusOpen finals 👀@DjokerNole | #AO2020 pic.twitter.com/4rFF8wSYXi — #AusOpen (@AustralianOpen) 30. јануар 2020.

11:41 Nova prednost Đokovića 2:1

11:37 Federer siguan na svom servisu

11:35 Siguran start trećeg seta. Novak dobro počinje. Odličnim servisom pravi prednost za dobru završnicu poena 1:0

DRUGI SET

11:30 BREJK ĐOKOVIĆA ZA KRAJ 2. SETA Rodžer je imao lopticu na reketu, ali nije prebacio mrežu za 30:30. Novak dolazi do brejk/set lopte, koju koristi posle neverovatnog poena na mreži – 6:4!

11:25 Federer osvaja uvodni poen u Novakovom gemu, ali slede viner i servis-viner. Đoković ponovo vodi 5:4

11:21 Brz tempo igre, Rodžer izjednačava 4:4

11:20 Federer je ambiciozno krenuo ka mreži, ali to nije uzdrmalo Noleta koji lagano uvećava prednost 4:3

11:18 Duplom servis greškom Federera (40:30) Novak dolazi do prve brejk šanse koju ipak nije iskoristio. U nastavku je Rodžer odigrao sigurno i poravnao rezultat 3:3

11:12 Dosta grešaka Federera u ovom gemu, Novak dolazi do nove prednosti 3:2

11:07 Novak bez izgubljenog poena osvaja 16. gem na meču. Ali Rodžer ubrzo izjednačava 2:2

11:02 Četiri dobra servisa Rodžera i lošiji riterni Novaka 1:1

10:56 Nole oštro i samouvereno startuje u drugom setu . Rutinski dobija prvi gem 1:0

Odmah po završetku prvog seta, Novak Đoković je uzeo tablete, ali probleme ima i Federer, koji je pokazao stručnom štabu nešto ka zadnjem delu svog vrata, pa je zatražio medicinski tajmaut. Otišao je do svlačionice i oko dva, tri minuta kasnije se vratio na teren.

PRVI SET

An almost perfect tiebreak from the world No.2 💯@DjokerNole rises to the occasion to take the first set against Roger Federer 7-6(1).#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/ReszCXiX9H — #AusOpen (@AustralianOpen) 30. јануар 2020.

10:50 Odličnom igrom u taj brejku Đoković dobija prvi set

10:43 Servis vinerom Đoković završava gem u svoju korist! Pobedika prvog seta odlučiće taj-brejk 6:6

10.38 Federer prekida Novakovu mini seriju od tri vezana osvojena servis gema 5:6

Federer fights on ⚔️



The world No.3 saves two break points to hold his serve and lead Djokovic 6-5 in the opening set.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/lW0i2P8wge — #AusOpen (@AustralianOpen) 30. јануар 2020.

10:36 NAPETO Borba na terenu se nastavlja

10:33 IZJEDNAČENJE Nole je osvojio gem uz samo jedan izgubljen poen 5:5

10:28 ODLIČAN SERVIS Đoković se fokusirao i uspostavio kontrolu, nastavlja sa dobrim servisima. Srpskom teniseru stiže snažna podrška sa tribina

10:27 RIBREJK ĐOKOVIĆA Tri brejk lopte za Novaka!Srpski teniser koristi prvu i potpuno se vraća u prvi set 4:5

10.22 - Novak dobro servira. Rodžer pravi greške pa prvi set još nije gotov 3:5

10:18 - Rodžer ponovo bolji, gem je trajao samo minut 2:5

10:17 Federer je došao do tri vezane brejk lopte. Novak, ipak, uspeva da spasi sve tri, uglavnom zbog dobrih servisa 2:4

10:10 POTVRDA BREJKA - 1:4. Odličan početak meča za Federera i potvrda brejka "Bombe" Federera iz forhenda, bekhenda i servisa, a i slabija od očekivanog igra Đokovića. Potvrda brejka

No, we are not repeating ourselves. @rogerfederer breaks Novak Djokovic for the second time in the opening set to lead 3-1.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/kMoqiNceBB — #AusOpen (@AustralianOpen) 30. јануар 2020.

9:58 RIBREJK - Isto kao u prvom gemu je bilo 0:30 na Rodžerov servis, ali je ovog puta Švajcarac uspeo da dođe do 30:30. Novak je greškom Federera iz forhenda došao do nove brejk lopte, treće u meču i uspeo da je iskoristi – 1:2

9:55 NOVAK VRAĆA BREJK - Lošiji početak meča nije uticao na Novaka. Zadržao je srpski teniser fokus i odmah uzvratio Federeru. Poveo je Đoković 0:30, Švajcarac je uspeo da dođe do 30:30, ali je potom napravio dve neiznuđene greške i olakšao srpskom asu put do brejka

9:54 BREJK FEDERERA - Ono što nije Novak uspeo u prvom gemu, jeste Federer u drugom. Švajcarac je iskoristio prvu od dve vezane brejk lopte i već na startu meča oduzeo servis Đokoviću

9:53 Imao je Novak dve vezane brejk lopte već u uvodnom gemu meča, ali je Federer odličnim prvim servisom uspeo da ih sačuva, da bi posle dve propuštene gem prilike, Švajcarac treću pretvorio u poen za osvajanje prvog gema, koji je trajao skoro sedam minuta