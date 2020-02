NOLE SPREMAN ZA OSMO FINALE: Srušiću Tima uz moje Srbe!

Novak Đoković će u borbi za osmi trofej na Australijan openu sutra igrati sa Austrijancem, koji je u polufinalu bio bolji od Aleksandra Zvereva.

Novak Đoković juri ka osmoj tituli na Australijan openu!

Poslednja prepreka u nedelju (9.30) biće mu Dominik Tim, koji je juče pobedio Aleksandra Zvereva sa 3:1 (3:6, 6:4, 7:6, 7:6). Srpski teniser je svestan da ga očekuje težak duel, jer se Austrijanac nalazi u sjajnoj formi i napokon želi da osvoji grend slem.

Veliki radnik

- Tim je jedan od najvećih radnika. U svakom aspektu igre napreduje kako vreme odmiče, uvek se trudi da bude bolji, i to je uspeo na podlogama koje su malo brže, koje mu ipak manje odgovaraju. On voli da ima više vremena, da se odmakne, stane iza i sa mnogo snage i rotacije udara, slično Nadalu. On je nešto najbliže Nadalu i po toj igri, naravno, šljaka mu najviše odgovara zato što je najsporija podloga, na kojoj najviše odskače loptica. Ovde su uslovi uveče malo sporiji i to mu odgovara - kazao je Đoković i dodao:

- Ne znam, videćemo, ne mogu da predvidim da li će publika navijati za mene ili ne. Znam da ću imati naše Srbe koji će biti tu i podržavati me, sad nezavisno da li će biti većina za mene ili ne, ja znam šta mi je činiti na terenu.