Emotivan Noletov govor: Đoković pomenuo Kobija i požare, svi mu apladirali zbog reči o Timu (FOTO+VIDEO)

- Dobro veče svima, želim da počnem od čestitki Dominiku Timu za neverovatan turnir za njega, danas je bio težak meč, bio je veoma blizu pobede, definitivno sam siguran da ćeš uskoro osvojiti Grend slem trofej, ne samo jedan, već više od jednog. Veliko poštovanje i za Dominikove ljude u boksu, veliki ste ljudi, želim vam svu sreću - rekao je Novak, a zatim nastavio:

- Zahvalio bih se mom timu, mojoj porodici, mojoj braći koja su ovde, hvala vam što ste došli u Australiju i ovoga puta, nadam se da uživate.

Ubrzo se prisetio teških momenata.

- Poražavajuće stvari su se dešavale pred turnir, imali smo užasne požare. Pratili smo šta se dešava, bili smo zabrinuti. Naravno, smrt mog mentora Kobija Brajanta, koja je sve uzdrmala, želeo bih da kažem da je ovo podsećanje na važnost porodice, mi smo deo profesionalnog sporta, mislimo na vas, brinemo o vama, ali je važno biti velikodušan i nadam se da se ovakve stvari više neće dešavati - rekao je Novak.

Nastavio je Novak da zahvaljuje svima u organizaciji i još jednom je poručio da je Rod Lejver arena njegovo omiljeno mesto i omiljen stadion.

- Zahvalio bih se svim ljudima koji su došli i danas i protekle dve nedelje, svi teniseri su uživali, svi u miks dublu, dublu, skupljačima lopte bih takođe zahvalio, svi utičete da ovaj turnir bude poseban. Toliko puno ljudi je u organizaciji i prošla bi čitava noć kada bih se svima zahvaljivao. Ovo je moj najdraži teren, najdraži stadion na svetu, drago mi je što držim ovaj pehar ponovo u rukama - zaključio je Đoković.

