Kojić za Pink: Meč Đokovića i Tima je bio jako dramatičan, ali Novaku je svojstveno da se digne iz "pepela" i da zaigra fenomenalno (VIDEO)

Teniski trener Dejan Kojić i sportska novinarka Snežana Pantović rekli su da su uživali u Novakovom meču protiv Tima.

- Bilo je jako dramatično, ali ono što je njemu svojstevno je to da se on se podigao iz “pepela” i da zaigra fenomenalno i da na kraju trijumfuje u tom epskom meču - rekao je Kojić za Pink.

Kako ističe, meč je bio u zadnjih par godina među boljim finalima.

On ističe i da se vrhunski igrači okružuju pozitivnim ljudima.

-On je u svoj tim uvrstio Ivaniševića, jer smo bliski sa njima, imaju isti način šale. To je novaku važno da nakon i tokom treninga bude opuštena atmosfera. Probao je sa Agasijem, Bekerom, ali to su nekako drugi karakteri i prosto ne ide to i nije spojivo sa Novakom. Bitno je da je ceo tim oko njega koji su pozitivni ljudi koji mu daju energiju - objasnio je Kojić.

Pantović je rekla da je uživala u Novakovom meču.

-Mi novinari sve te važne mečeve možda posmatramo na drugačiji način, zapažamo zbog profesionalne deformacije te detalje - ispričala je Pantović.