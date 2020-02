Zimonjić za "Pravac": Tenis je maraton, to je put ka najboljoj verziji sebe. Ako nešto stvarno želite i ako ste tome posvećeni maksimalno onda je samo pitanje vremena kada ćete doći do rezultata

Proslavljeni srpski teniser i selektor reprezetacije Srbije u tenisu Nenad Zimonjić, u emisiji Pravac na kanalu Pink3, govorio je o počecima svoje karijere, kako se nastavlja igračka karijera sa oba veštačka kuka, kao i gde leži najveća motivacija za uspeh.

Zimonjić je govoreći o tome da su ga “otpisali” greškom jednom prilikom, istakao je da on to ne bi ni primetio, da je bio u pitanju turnir u Sinsinatiju i da je tada objavljen spisak svih onih koji su se u poslednjoj deceniji povukli.

-Mene su isto stavili, ali je jedan od ljubitelja tenisa odgovorio da se nisam povukao ija sam isto to rekao, da pokušavam da igram nakon svoje operacije – ispričao jeZimonjić i dodao da je to negde zabeleženo, jer se nije pojavljivao na turnirima prošle godine i onda su, verovatno, ljudi pomislili da se povukao.

Prisećajući se sankcija, Zimonjić je rekao da niko ne želi da se seća tih trenutaka i da jesvima to ostalo u lošim uspenama, kao i sportistima.

-To je bilo vreme kada sam imao 15,16 godina – ispričao je on.

Govoreći o svojoj karijeri, ističe da se nalazi sada tu gde jeste zbog velike ljubaviprema sportu.

-Sport je nešto što ja volim. Prohodao sam uz loptu, tenis sam igrom slučaja, na savettatinog kolege otišao na testiranje i izabrao je Goran Bubanj moj prvi trener,od 300 dece, nas petoricu, šestoricu – prisetio se on svojih početaka.

-Ima puno prepreka u životu bez obzira čime se bavite, ali ako nešto stvarno želite i akoste tome posvećeni maksimalno onda je samo pitanje vremena kada ćete doći dorezultata – istakao je Zimonjić.

On se prisetio i 2008. godine, kada je na Vimbldonu prvi put osetio bola u preponama.

-Ja sam se probudio posle jednog meča, nisam mogao da podignem nogu, fizioterapeut me je posavetovao da to snimim, a snimci su pokazali da imam velikih problema sa kukovima – rekao je Zimonjić, dodajući da je to genetski problem.

-Podeljena su mišljenja stručnjaka bila što se operacije tiče, nisam hteo da rizikujem,rekao sam sebi da ću igrati, pa dokle mi telo dozvoli – istakao je Zimonjić dodajući da su se svi stručnjaci složili da ću u jednom momentu imati operaciju kukova.

Kako je istakao, desni kuk je bio više oštećen i nakon 10 godina traženja načina, gdemu je, kako ističe, veliku podršku pružio veliki nemački stručnjak.

-Verujem da mnogi ne znaju da sam jedini igrač sa dva veštačka kuka. Meni to nije toliko bitno – kaže on.

On je poručio roditeljima, koji bi želeli da njihova deca budu novi Novak, Ana,Jelena, da je sport, sam tenis jedan maraton, duga priča.

-To je put ka najboljoj verziji sebe, treba svakoga dana da radite na sebi, jer ako ne volite samo je pitanje vremena kada ćete prekinuti - poručio je Zimonjić.