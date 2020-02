Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je danas da je motivisan i inspirisan da mu 2020. bude najbolja godina u karijeri i da se posebno nada odličnom nastupu na Olimpijskim igrama u Tokiju.

On je na početku konferencije za novinare opisao svoje utiske iz Melburna i naglasio da je ovo bio jako uspešan početak sezone koji je krenuo sa ATP kupom na kom su učestvovali izuzetni igrači.

Australijan openu

-Jedan od najzaslužnijih faktora za osvojen AO je osvojen ATP kup sa igračima iz Srbije. Svako od igrača je u izuzetno dobroj formi i lepo nam se piše u budućim takmičenjima. Osećam dodatni motiv da početak sezone obeležim na najbolji mogući način - rekao je Đoković.

- Uvek se lepo osećam u Australiji, čitavu moju karijeru unazad 15 godina sam pružao svoj maksimum i imao neke od najuzbudljivijih mečeva upravo tu, kao onaj sa Nadalom 2012. godine - prisetio se Novak.

Kako je naglasio, to je najuspešniji turnir za njega i da tu najviše voli da igra.

-Ne samo zbog početka sezone. Teren na Rod Lejver areni mi prijaju i odgovaraju mojoj igri. Inspirisan sam da ove sezone imam možda i najbolju sezonu u karijeri, svestan sam da je ovo olimpijska godina, biće zgusnut raspored, biće manje vremena za odmor posle Vimbldona. Cilj su Grend slemovi, naravno i Olimpijske igre. Osećam da je možda došao trenutak za još jednu medalju, spremiću se najbolje što mogu da vrhunac imam na OI i na Grend slemovima - naglasio je Đoković.

On je takođe naglasio da su mu izuzetna privilegija i čast to što će igrati na Olimpijskim igrama u Tokiju.

-OI je događaj gde stičete iskustva i od drugih sportista širom sveta - rekao je on.

Prvi naredni turnir na kome će Novak učestvovati je Dubai sledeće nedelje.

-Za mene je svaki turnir bitan. Tako su me učili od malena. Ne potcenjujem nijedno takmičenje niti se štedim zato što je neki turnir iz niže kategorije. Radije ne bih igrao na turniru, nego igrao sa pola snage - rekao je Novak i nastavio:

"Nije fraza, stvarno mislim da mogu da napredujem, što mi svaki novi turnir omogućava. Radujem se odlasku u Dubai".

Takođe, podsetio je da ga zatim čekaju Indijan Vels i Majami, gde bi mogao da skupi dosta poena, s obzirom na to da prethodne godine tamo nije blistao.

Nole se zatim ponovo vratio na Tokio.

-U Pekingu 2008. sam nosio zastavu. Voleo bih da i ove godine prisustvujem ceremoniji otvaranja, koju sam propustio 2012. i 2016, zbog rasporeda takmičenja. Želim da ponovo doživim atmosferu iz Olimpijskog sela. Da imam mogućnost da sednem u menzu dok pored mene prolaze najbolji sportisti sveta. Razmena iskustava sa njima je za mene unikatno - rekao je on.

Na pitanje plivača Velimira Stjepanovića kako prevazilazi to što je gubio 2:1 u setovima i to što je pobedio prvi, izgubio drugi, pa onda vratio, Novak je istakao da u tim trenicima se trudi da ostane u sadašnjem trenutku.

-To se stiče dugogodišnjim iskustvom, radom, inspiracijom. Jedna od najjednostavnijih tehnika za mene je svesno disanje - naglasio je on.

-U tim emotivnim trenucima disanjem možemo da osvestimo trenutak kako bi se usresredio. To je ono što je u našoj moći - dodao je Novak.

Odgovarajući na pitanje Zorane Arunović Đoković je rekao da trofeji, turniri, rekordi mogu biti cilj, ali ne motivacija koja svakodnevno ispunjava sportiste.

Košarkaš Dušan Bulut ga je pitao o taletnu.

-Talenat je polazna tačka. Sve ostalo dolazi radom. To je nezaobilazna stanica za uspeh sportiste. Ali neophodno je da se pametno radi. Da se prepozna šta je tebi kao pojedincu korisno i što će dati rezultate u sportu kojim se baviš - rekao je on.

Košarkašica Milica Starović ga je pitala šta mu je inspiracija, a on je istakao da ima više ljudi koji ga inspirišu u određenim elementima.

-Moj pristup je da budem otvorenog uma i srca - rekao je Novak.

Košarkaš Dejan Tomašević ga je pitao kako negativnu energiju sa tribine okrene u svoju korist, a on je rekao da mu ne uspeva to uvek, jer je jako velika energija na tribinama pogotovo kada igra sa Nadalom i Federerom.

Streljašica Ivana Maksimović koja je to misao koja ga diže u ključnim, kriznim trenucima meča kada se rezultat lomi i kada je jako bitno osvojiti poen?

-Malo sportova ima poteškoće kao Ivanin, jer sve stoji! Jeste tišina, ali znaš da te milionski auditorijum gleda. To me oduševljava, način na koji se oni nose sa tim pritiskom - odgovorio je Đoković.

Džudista Aleksandar Kukolj pitao ga je da li su postojali trenuci da je i sam sumnjao u svoj povratak, i ako su postojali - kako ih je prevazišao?"

-Jedan od najtežih trenutaka u karijeri je bila povreda lakta 2017. Pauzirao sam šest meseci. Operaciju sam uradio tek 2018, pa je i ta godina krenula na specifičan način. Morao sam da izmenim pokret za servis, što me omelo... To su momenti u kojima sam doživljavao veliki preobražaj iznutra. Morao sam emotivno i psihički da presložim kockice. Bio sam mesecima pod tim pritiskom. Razgovarao sam sa mnogim sportistima - rekao je on.

Kako je naglasio, upravo tada mu je Kobi Brajant mnogo pomogao.

- On je poslednjih nekoliko godina karijere kuburio sa povredama. Onda mi je iskustvo ispričao hronološki i rekao kako je isbalansirao privatni život i karijeru i kako je napravio prelaz kada je završio igračku karijeru. Njegov legat i njegov duh će večno živeti - rekao je najbolji teniser sveta.

Odgovarajući na pitanja novinara, Novak je objasnio kakvu sliku vizuelizuje u naredne dve godine.

-Ja sebe uvek vidim na tronu! - istakao je on.

Govoreći o rivalstvu sa Nadalom i Federerom, Đoković je rekao:"Vezuje nas mnogo tačaka, a jedna od njih je šampionski mentalitet. Federerova igra u ovim godina je za divljenje. Retko je viđen takav talenat u istoriji sporta. On i dalje ima najviše ambicije. Mečevi sa njima dvojicom me zaista dodatno motivišu i vuku napred. Dueli sa njima su me oblikovali kao tenisera. Na početku karijere sam govorio da mi nije zadovoljstvo, ali sada kažem da mi je zadovoljstvo što sam deo njihove ere".

Na pitanje šta se dešava između njega i Federera ili Nadala posle mečeva u svlačionici, Đoković je odgovorio da se uglavnom izbegavaju, ali da se desi da se tuširaju jedni pored drugih.

-Onda se ne gledamo. Krijemo se, ne pričamo, naravno, jer su prejake emocije - rekao je Novak.

Autor: N.T/Č.N.