FJURI JE ŠAMPION SVETA - Britanac nokautirao Vajldera u sedmoj rundi (FOTO+VIDEO)

Velika borba za šampiona u teškoj kategoriji viđena je od početka meča, Vajlder se nekao držao do sedme runde, ali više od toga nije mogao.

Nije mogao da stoji na nogama niti da pruži otpor novom šampionu Fjuriju, sudija je prekinuo meč, pa je tako Vajlder zabeležio prvi poraz u profesionalnoj karijeri.

😂👏🏽 Tyson Fury got the whole arena singing 'American Pie' with him after his big win #WilderFury2 pic.twitter.com/FAnfn0GNiJ