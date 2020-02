Đoković i Čilić eliminisani posle manje od sat igre!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Hrvat Marin Čilić eliminisani su na startu turnira u Dubaiju, u dubl konkurenciji, pošto su danas izgubili od prvih nosilaca i branioca titule Amerikanca Radživa Rama i Britanca Džoa Salisburija 6:2, 6:2.

Meč je trajao svega 55 minuta pošto Đoković i Čilić, koji su prvi put igrali zajedno, nikako nisu mogli da pariraju jednom od najboljih parova na svetu, šampionima nedavno u Melburnu na Australijan openu.

