NOLE U ČETVRTFINALU TURNIRA U DUBAIJU: Preko Kolšrajbera za manje od sat vremena (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Dubaiju, pošto je danas u drugom kolu za samo 61 minut pobedio Nemca Filipa Kolšrajbera u dva seta, sa 6:3, 6:1.

Za prolazak u polufinale Đoković će igrati protiv Rusa Karena Hačanova, koji je danas savladao Austrijanca Denisa Novaka.

Prvi igrač sveta dosta lako je pobedio Kolšrajbera, koji mu je u nekoliko navrata bio veoma težak protivnik, ali je danas bio potpuno inferioran u svim elementima igre.

Set point and 1-0 for @DjokerNole at @DDFTennis pic.twitter.com/xKzpt19tw8

U prvom setu Novak je u svojih pet servis gemova izgubio samo pet poena, a u drugom jedan više, tako da Kolšrajber nije imao nijednu priliku da napravi brejk.

Out of nowhere 🕵️‍♂️



Incredible disguise on the drop shot from @DjokerNole #DDFTennis pic.twitter.com/9DRztGfG0C