NOVAK SA SUZAMA U OČIMA PORUČIO ŠARAPOVOJ: "Budi ponosna!" Nije mogao da obuzda emocije, a onda se obratio na SRPSKOM (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković rekao je danas da je Ruskinja Marija Šarapova imala fantastičnu karijeru i da bi trebalo da bude ponosna na sebe.

Petostruka grend slem šampionka, ruska teniserka Marija Šarapova saopštila je danas da je završila karijeru.

- Ona je veliki borac, posvećena koliko i treba u našem sportu. Snaga i volja da prebrodi sve prepreke koje je imala, posebno u poslednjih pet-šest godina s povredama, operacijama... Zaista je inspirativno videti kakav um šampiona ima... - rekao je Đoković nakon pobede nad Filipom Kolšrajberom u Dubaiju.

