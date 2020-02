NAKON DRAME, NOLE PREGAZIO MONFISA i plasirao se u finale Dubaija!

Đoković je nastavio impresivan niz jer sada u međusobnim mečevima protiv Francuza vodi 17:0 i to nakon što se vratio sa "ivice provalije" spasivši tri meč lopte u tajbrejku drugog seta.

Rival srpskom asu u borbi za titulu biće Grk Stefanos Cicipas, koji je prethodno savladao Britanca Danijela Evansa 6:2, 6:3.Turnir u Dubaiju, iz serije 500, igra se za nagradni fond od 2.794.840 dolara.

Djokovic: 16-0

Monfils: 16-2



