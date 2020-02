ĐOKOVIĆ TRIJUMFOVAO TREĆI PUT U NIZU! NOVAK ''PREGAZIO'' CICIPASA u finalu ATP turnira u DUBAIJU!

Novak Đoković i Stefanos Cicipas po peti put odmeravaju snage, sada u finalu turnira u Dubaiju.

Najbolji teniser sveta i grčki Cicipas igraju danas finale Dubaija.

Đoković igra i četvrti dan zaredom, bio je slobodan samo u utorak nakon pobede nad Džazirijem. Već u sredu je usledila osmina finala protiv Kolšrajbera, četvrtak je bio rezervisan za Hačanova i četvrtfinale, pa polufinale u petak protiv Monfisa.

Na putu do finala Stefanos Cicipas je porazio Karenja-Bustu, Bublika, Štrufa i Evansa.

Poslednji put Đoković i Cicipas su se sastali u Parizu prošle godine kada je prilično lagano, sa 6:1, 6:2 Novak savladao Stefanosa. U 2019. je ukupno dvaput Srbin tukao Grka, a jednom je slavio Cicipas kojem je pripao i jedini meč u 2018.

17:26 6:3, 5:4 – Đoković stiže do novog brejka

Odlična igra Novaka Đokovića, iskoristio je to što je Cicipas napravio duplu servis grešku, naneo mu još malo pritiska na leđa i grčki teniser to nije izdržao, pa sada Novak ima priliku da servira za osvajanje turnira

17:22

6:3, 4:4 – Lagano izjednačenje Đokovića

Novi as, novi trijumf u gemu i novo izjednačenje

17:19

6:3, 3:4 – Cicipas odbranio servis

Posle osvojenog brejka je Stefanos Cicipas odlično odservirao, pogodio je tamo gde Novak nije mogao da vraća loptice i uz pomoć asa stigao do nove prednosti od jednog gema. Novak Đoković sledeći servira.

17:17

6:3, 3:3 – Cicipas vraća brejk

Uspeo je da unese novi čin drame sjajnom igrom u ovom gemu. Iako je delovalo da će Novak prelomiti meč, Cicipas se nije predao

17:10

6:3, 3:2 – Brejk!

Novak je uspeo da Cicipasa učini nervoznim. On je pri 30:15 u korist srpskog tenisera napravio duplu servis grešku i "pogurao" Novaka Đokovića ka prvom brejku u drugom setu. On sada ima lepu prednost i servis. Da li će ovo odlučiti meč?

17:07

6:3, 2:2 – Drama u toku

Odličan meč u Dubaiju, pravo finale. Za sada nema previše rizika od oba tenisera, pa gledamo egal drugi set

17:01

6:3, 1:2 – Istom merom vraća Cicipas

Sada je grčki teniser odgovorio Đokoviću i bez izgubljenog poena došao do prednosti od jednog gema

16:59

6:3, 1:1 – Sjajni Đoković

Uspeo je Novak da na vrlo dominantan način osvoji svoj prvi gem u drugom setu. On je prvo zabeležio as, da bi potom bez izgubljenog poena stigao do izjednačenja

16:57

0:1 – Cicipasu prvi gem drugog setaIako je bilo problema za grčkog tenisera, on je uspeo da povede sa 1:0. Prvo je Novak osvojio prva dva poena, da bi onda Cicipas napravio seriju i odbranio servis gem. Novak sledeći servira

16:51

6:3 – Prvi set osvaja Đoković

Sa samo jednim izgubljenim poenom je Novak završio ovaj set, sjajna njegova partija u najbitnijim momentima i stiže zaslužena prednost od 1:0

16:48

5:3 – Evo brejka!

Novak je najboljim potezom na meču stigao do prvog brejka. Pogodio je bekhend dijagonalu iz nepovoljnog položaja, za prednost od 5:3

16:43

4:3 – Nema brejkova

Za sada se oba tenisera drže svoj servis pod kontrolom. Nema previše iznenađenja i posle sedam gemova, Novak Đoković vodi sa 4:3

16:35

3:2 – Velika borba, velika napetost

Vrlo je napet bio ovaj peti gem prvog seta. Novak je stigao do 30:0 veoma brzo, da bi Cicipas vezao tri poena, potom Đoković odvodi ovo u djus, gde je Cicipas došao do brejk lopte, ali je to Novak uspeo da sačuva. Potom je sjajnim prvim servisom stekao prednost i poveo sa 3:2

16:24

2:1 – Novak čuva prednost

Ima dosta grešaka na obe strane i to je definitivno. Ali se publika u Dubaiju odlično zabavlja i Novak čuva prednost od jednog gema.

16:20

1:1 – Izjednačio Cicipas

Ekspresno je Cicipas poslao odgovor. Odbranio je servis bez većih problema i doneo izjednačenje

16:18

1:0 – Đoković odbranio servis

Odličan tenis u prvom gemu. Videli smo nekoliko neverovatnih dijagonala, paralela, smečeva, grešaka, djus i onda je Novak uspeo da sebi pripiše prvi gem na meču

16:15

Cicipas se požalio na nekoga sa tribina

Nekoliko nestvarnih poena smo mogli da vidimo u prvom gemu, pravi spektakl u finalu

16:07

Prvi će servirati Novak Đoković