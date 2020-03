NOLE U SVOM DOMU UGOSTIO AMERIČKE NOVINARE: Uveo ih u sobu deda Vladimira, govorio im o bombardovanju i trnovitom putu KA VRHU (FOTO)

Novinar Grejem Bensindžer je fokus stavio na Novakov put ka vrhuncu i želji da bude najbolji svih vremena.

Posebno je bio zanimljiv detalj iz porodične kuće, Novak je ugostio televizijsku ekipu u sobi svog dede Vladimira, koji je preminuo 2012. godine.

Đokoviću je deda bio veliki uzor, a sam ambijent nije menjan i sve seća na njega, pa je ovaj trenutak snimanja bio posebno emotivan za Đokovića, u snimku koji je Bejsindžer objavio može se čuti i pitanje o 1999. godini, kada je Srbija bombardovana.

Porazgovarali su Amerikanci i sa članovima porodice, tu su bili Novakov brat Đorđe, kao i supruga Jelena.

- Nekoliko zanimljivih dana smo proveli u Srbiji sa Novakom Đokovićem, divnom suprugom Jelenom i fantastičnom porodicom i timom. Pored toga što je Novak u misiji da postane najbolji teniser svih vremena, on sa svima stvara pozitivne promene u svetu. Veoma sam zahvalan na šansi da upoznam njihov rodni grad i uverim se u to kako - poručio je Bensindžer posle snimanja.

Fun few days in Serbia w/ Novak Djokovic, his beautiful wife Jelena & his fantastic family/team. In addition to Novak being on pace to be tennis’ best ever, they’re creating positive change in this world. So grateful to travel to their hometown to get a glimpse into their life. pic.twitter.com/857UQrDPCN