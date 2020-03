Sukob navijača Partizana i policije u Budvi - Odložena utakmica

Kako prenose podgorički mediji, navijači Partizana počeli su da prave nered na bazenu "Dragan Trifunović" pre utakmice koja je trebalo da počne u 19.00 sati.

Kako navode, grupa navijača pokušala je nasilno da uđe na bezen i nije dozvoljavala policiji da bude pretresena, nakon čega je policija reagovala.

Water polo: Primorac vs Partizan Belgrade 07/03/2020

Match postponed after Partizan fans clash with Montenegrin police before the match. pic.twitter.com/I5x1iHH6rt