KINESKI TRKAČI POSLALI DIRLJIVU PORUKU PODRŠKE: Idemo Srbija, idemo Beogradski maraton! (VIDEO)

Kineska trkačka zajednica podržava Beogradski maraton, Beograd i Srbiju. 🇨🇳🇷🇸 U izuzetno teškim trenucima za Srbiju, pogođenu epidemijom virusa korona, iz Kine se svakodnevno javljaju mnogobrojni trkači i trkački klubovi sa različitim porukama podrške trkačima u Srbiji, ali i svim građanima Beograda i Srbije. 💪💪💪 Za ovogodišnji 33. Beogradski maraton, koji je trebalo da se održi 26. aprila i koji je odložen za 18.10.2020. bilo je prijavljeno i preko 250 kineskih trkača sa jos toliko gostiju iz Kine. 🏃‍♀🏃‍♂🏃‍♀🏃‍♂ Hvala trkačima iz Kine na podršci, hvala prijateljskom kineskom narodu na pomoći koju svakodnevno dobijamo. 🙏🙏🙏