ONA JE OTKRILA NOVAKA, A NJENI PRECI SU PISALI ISTORIJU SRBIJE - Filmska priča o porodici Jelene Genčić (FOTO+VIDEO)

Malo je poznato da je Jeca, kako su je zvali prijatelji, više od 20 puta bila prvakinja Jugoslavije u tenisu, a ujedno je bila i kapiten reprezentacije SFRJ. Osvojila je peto mesto na rukometnom Svetskom prvenstvu 1958. u Nemačkoj sa Jugoslavijom! Bavila se i rukometom, takođe bila uspešna.

Jelena Genčić je završila istoriju umetnosti, bavila se fotografijom i radila u školskom i kulturnom programu Radio - televizije Beograd, kao urednik i režiser programa.

Our @DjokerNole with his tennis mother, Jelena Gencic. ❤️❤️ #NoleFam Some memories never fade away. 💜 pic.twitter.com/yVcOdOFbTo

Jelena je vodila veoma ispunjen život, iako nije imala svoje dece, za nju se može reći da je "teniska majka" najboljeg tenisera sveta:

"Nikada se nisam udavala iako sam nekoliko puta u životu jako volela. Prosto nikada nisam imala potrebe da se vežem za nekog jer mi je familija brojna. Moja braća i sestre imaju mnogo dece i unučića i jako smo srećni", rekla je Jelena, koja je umrla prvog dana juna 2013. godine i sahranjena je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Memories...Wall where i hit my first tennis balls w/ Jelena Gencic. Destroyed by bombs but still there #grateful pic.twitter.com/LJklCkgSgc