BIZARNO ILI ROMATNIČNO?! Bodibilder zbog koronavirusa odložio venčanje sa erotkosm lutkom (VIDEO)

Kazahstanski bodibilder Jurij Toločko otkrio je nedavno da planira da oženi lutku na naduvavanje po imenu Margo, ali je venčanje odloženo zbog korona virusa.
- Prijatelji, naše venčanje je odloženo zbog karantina - objavio je Toločko, kog sad prati 36.000 ljudi na Instagramu.
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Друзья мои! Старайтесь внимательно относиться к своему здоровью. Обязательно используйте контрацептивы. Берегите себя! My friends! Try to be careful about your health. Be sure to use contraceptives. Take care of yourself! #будущеенаступило #маргоживая #марго #мояпринцесса👑 #любофф #толочокоттолочко #моядевушка #lovestory #живинаполнуюкатушку #казахстан #юрийтолочко #толочкокачоккрасавчик #умныйкачок #качокромантик #качок #атлет #бодибилдинг #сексуальность #sexy #девушкамоеймечты #мачо #самец #альфа #beast #muscleman #prettygirl #нурсултан #астана #яготовцеловатьпесокпокоторомутыходила @margo_party
- Čim sve prođe, za nekoliko dana ćemo se venčati, a ovo je predviđeno da kod nas traje do sredine aprila - napisao je Toločko, koji je objavio i video sa poslednjeg letovanja na Tajlandu.
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«Лучше бы живую себе нашёл» - самый распространённый комментарий. На что я обычно отвечаю, что мужчинам сейчас жениться на «живых» не выгодно, что благодаря феминизации женщины взяли себе права, но не захотели брать обязанности, но мужчин по-прежнему рассматривают как ресурс, и даже из отношений девушка выходит «с айфоном и поездкой в Египет», а парень «только с опытом», что странно «платить» за секс только мужчине, когда он нужен обоим, что из-за этого рушится традиционный институт семьи, потому что при разводе женщина всегда будет «права», а мужчина «не прав» (дискриминация касается и многих других вопросов), и в заключение я говорю, что нашёл удобный, экологичный и безопасный во всех отношениях вариант. На что мне снова предлагают найти отвечающую таким же параметрам но «живую женщину». Другими словами, мне предлагают очередной напряг. И вот тут возникает вопрос: зачем? Зачем этот напряг, когда есть менее энергозатратный вариант? Зачем идти по линии наибольшего сопротивления? Это же неразумно! Зачем мне тратить на эти «поиски» дополнительное время и силы, когда я могу направить их на саморазвитие, зарабатывание денег и другие полезные вещи! P.S. Есть люди, которые привыкли, что надо выбирать самый сложный путь (только потому что им так сказали). Но это их выбор. Хотят - ок. Но я тут причём?! ))#будущеенаступило #yuritolochko #маргоживая #марго #любофф #толочокоттолочко #моядевушка #lovestory #живинаполнуюкатушку #казахстан #юрийтолочко #толочкокачоккрасавчик #умныйкачок #качокромантик #качок #атлет #бодибилдинг #сексуальность #sexy #девушкамоеймечты #мачо #самец #альфа #beast #muscleman #prettygirl #нурсултан #астана #яготовцеловатьпесокпокоторомутыходила @margo_party
Redovno objavljuje romantične fotografije i snimke sa svojom lutkom, "u vezi" su od maja 2019. godine.
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Мы развлекались, как могли. #jlochallenge #unochallenge #будущеенаступило #маргоживая #марго #любофф #толочокоттолочко #моядевушка #lovestory #живинаполнуюкатушку #казахстан #юрийтолочко #толочкокачоккрасавчик #умныйкачок #качокромантик #качок #атлет #бодибилдинг #сексуальность #sexy #девушкамоеймечты #мачо #самец #альфа #beast #muscleman #prettygirl #нурсултан #астана #яготовцеловатьпесокпокоторомутыходила @margo_party