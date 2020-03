OGROMNA TUGA U ITALIJI! Slavni sportista ŽRTVA KORONAVIRUSA! Da tragedija bude veća infekcija ubila i njegovu majku i brata!

U Italiji je novim, SARS-CoV-2 tipom korona virusa do sada 97.689 ljudi inficirano, a među 10.779 žrtava je i nekadašnja sportska zvezda, bivši bokserski šampion Anđelo Rotoli.

On je u 61. godini preminuo u Bergamu, jednom od najpogođenijih gradova ovom epidemijom, a da tragedija porodice bude još veća, od virusa su skonačali i njegova majka i njegov brat.

Rotoli je bio "kralj kruzer kategorije" u EBU konkurenciji, a nadao se i VBC pojasu, do koga, ipak, nikada nije došao.

Kao višestruki prvak Italije, 1987. je izazvao VBC šampiona Karlosa de Leona, ali je ta borba prekinuta zbog posekotina na njegovom licu, i to u trenutku kada je rival bolje stajao kod sudija.

