OTKAZAN VIMBLDON - prvi put posle Drugog svetskog rata! Nole neće imati priliku da brani tron

Ove godine neće biti Vimbldona, odlučili su organizatori najvećeg teniskog turnira na svetu.

Razlog za ovu odluku je pandemija SARS-CoV-2 tipa korona virusa.

"Sa velikim žaljenjem organizatori su odlučili da se šampionat na Vimbldonu 2020. otkazuje zbog strepnje za javno zdravlje usled epidemije. Umesto ove godine, 134. izdanje Vimbldona biće održano od 28. juna do 11. jula 2021. godine", navodi se u saopštenju.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt