PRE 27 GODINA NAPADNUTA MONIKA SELEŠ! Rana je zarasla, ali duša nikada

Izvor: Pink.rs/Informer.rs, Foto: Printscreen YouTube/World Of Tennis | |

Nemac Ginter Parhe na današnji dan 1993. godine zario je nož u leđa Monike Seleš.

Monika Seleš je tih godina igrala u velikom stilu, bila je najbolja na svetu i niko joj nije mogao ništa. Veliki navijač Štefi Graf, Ginter Parhe nije mogao da podnese da Nemica nije ispred.

Rešio je da se obračuna sa Monikom... Stigao je na turnir, a onda ovu teniserku napao nožem. Tada obezbeđenja nije bilo kao danas, drugi ubod sprečio je Monikin telohranitelj, a veliku ulogu imao je i sudija meča. Kako je pozvao igračice da se spreme, Monika se nagla da uzme vodu, a upravo to je sačuvalo.

Oštrica se zarila dva centimetra u njena leđa. Većih oštećenja nije bilo, ali... Kao da je pogodila njeno srce i posle ovoga ništa nije bilo isto.

List Velt je na tu temu objavio priču pod naslovom "Sve za Štefi".

- Tri godine (Parheu) se u njemu skupljao bes i sada je rešio da mu da oduška. Još ne zna tačno kako da se približi Moniki Seleš. Ali u Hamburgu će zaustaviti broj 1 teniskog sveta i omogućiti Štefi Graf da konačno dođe na tu poziciju koja joj, po njegovom mišljenju, pripada. Parhe je na sve mislio. U plastičnoj kesi, jedinom komadu prtljaga koji je imao, nalaze se: pidžama, kobasica iz domaće radinosti, 3.000 maraka ušteđevine u izmešanim novčanicama i kuhinjski nož. Drška tirkizne boje, sečivo dugačko 23 santimetra. Dovoljno da stigne do Hamburga i tamo zaustavi Selešovu. Nekoliko dana na turniru je trebalo da bude dovoljno. A ako nije, on bi otputovao dalje, u Rim, da bi to tamo pokušao. Već je bio organizovao kupovinu karata. Kada je ovaj 38-godišnjak ušao u voz, slutio je da se više nikad neće vratiti.

Gde je danas Parhe? U domu za stara i nemoćna lica u Nordhauzenu. Osoblje ne sme da daje podatke o Parheu, koji nije u stanju da se stara o sebi i ima zakonski dodeljenog staratelja. Posle više moždanih udara, zdravlje mu je teško narušeno.

A Monika? Za nju nikada više nije bilo isto.

- 2003, Monika Seleš je završila svoju dugu karijeru obeleženu posttraumatskim sindromom. Otada živi povučeno na Floridi. Pre šest godina se udala za milijardera Toma Golisana i sada piše knjige. Tačnije, trilogiju o mladoj teniserki po imenu Maja. Paralele su očigledne - zaključeno je Veltu.

Sport više nikada nije isti, a ostala je legenda o "Maloj Mo". Samo je nebo bilo granica, a sve je srušio jedan bolesni fan.