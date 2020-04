TENISERI O POTCENJIVANJU ĐOKOVIĆA! Misli se da sa ovim ima NAJVIŠE PROBLEMA, a Novak šmekerski uzvraća: To me čini OPUŠTENIJIM!

U doba kada nema tenisa svi imaju vreme za čavrljanje, a tek onda postaje jasno koliko je Novak neugodan rival svima.

Mateo Beretini sa 23 godine treba da predstavlja novu pesnicu tenisa, a dok on ne bude u naponu snage i ne dostigne visine koje mu se predviđaju govori o dvojici najboljih Novaku Đokoviću i Rodžeru Federeru. I ne zna se za koga je imao lepše reči.

- Rodžer je tenis. On može da radi šta god hoće. Toliko mu je lako. On mi je idol. Mogu da pričam o njemu dva dana bez prestanka. Kada igra čini se kao da je rođen za to - rekao je Beretini.

Ipak, nešto drugačiji set pohvala dolazi za Srbina protiv koga je na Završnom turniru u Londonu osvojio samo tri gema.

- Novak je mašina. On je za mene najgori protivnik kojeg mogu da imam. Igrao sam protiv njega na Završnom turniru u Londonu i nisam mogao da osvojim ni svoje servis gemove - rekao je Beretini o Đokoviću.

To je samo uticalo da Novak, pre svih ostalih tenisera, govori o sopstvenom servisu i naporu koji ulaže da napreduje.

- Radim sve što mogu što se tiče spina, slajsa, ravnog udaranja, plasiranja, u telo, široko, na 'T'... Pokušavam da to činim što raznovrsnije, naravno u zavisnosti od toga protiv koga igram, za različite igrače imam različite taktike. Mislim da sam ove godine sjajno servirao, pogotovo na ATP kupu i na Australijan openu - izjavio je Đoković.

Objasnio je kakvi su benefiti:

- To mi donosi dosta besplatnih poena. Kada dobro serviram i ubacujem visok procenat prvih servisa, to me čini komfornijim i daje mi na samopouzdanju da mogu da uđem u teren i igram tenis na višem nivou.

Novak je prilikom razgovora o svom servisu istakao da je na njemu radio tokom predsezone.

- Dosta smo radili na tome i dobro se osećam, u dobrom sam ritmu. Naravno, znam da moram da budem prilagođen na različite uslove i podloge. Ali što se tiče načina na koji sam servirao do sada, to je verovatno najbolji period serviranja koji sam imao u karijeri - opisao je Đoković početak 2020. godine.

Džon Izner, taj 208 centimetara visoki div iz SAD, govorio je o Novakovom servisu.

- Vi ni ne razmišljate o njegovom servisu, što je u principu dosta omalovažavajuće prema njemu, jer on sve ostalo radi tako dobro. (Kada pričate o njemu) odmah pričate o riternu i, naravno, kretanju po terenu. Njegovi udarci sa osnovne linije su najbolji na svetu - rekao je 208 centimetara visoki Izner.

Zatim je došao na red Opelka i nije sipao manje jake komplimente.

- On jako dobro plasira servise. On neće nužno da vam odservira 210 kilometara na čas, ali je definitivno unapredio taj deo svoje igre. Rekao bih čak i da mu je servis bio dosta slaba tačka pre šest, sedam godina.

- Sada to uopšte nije slučaj i zato je on najdominantniji igrač na planeti. On jednostavno nema nijednu slabost. Stvarno nema. Zato je najbolji na svetu, zato je jedan od najboljih svih vremena. Fali mu samo nekoliko Grend slem titula da bi došao do rekorda i poprilično je neverovatno to što on radi", zaključio je Izner.

Novak ima toliko kvaliteta da servis prosto ne dolazi na red.

- Mislim da se o servisu toliko ne priča zbog svega ostalog u njegovom arsenalu. On stvarno ima dobar servis, ali on pravi brejkove u 30% slučajeva, što je neeverovatno. Kada mu date da se namesti na prvi udarac taj procenat dodatno raste. On stvarno dobro servira i o tome se ni ne priča. Ali, to je uglavnom zato što vi njemu ne možete da napravite brejk zbog svega ostalog u njegovoj igri", izjavio je Opelka.