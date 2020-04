Preminuo jedan od najboljih vozača u istoriji Formule 1 - Nikada nije uspeo da postane šampion

Britanac se smatra jednim od najboljih vozača svih vremena, a u karijeri je trijumfovao na 212 od ukupno 529 trka koje je vozio. Poznat je i kao najbolji vozač koji nikada nije osvojio titulu u Formuli 1.

All at McLaren mourn the passing of a legend of our sport, Sir Stirling Moss. A prodigious competitor, supremely talented racer, and consummate gentleman, he leaves an indelible mark of greatness on the history of international motorsport. Our condolences to his family. pic.twitter.com/c3vdzTuFgN