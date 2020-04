LAKŠE MI JE DA TRENIRAM TRI SATA! Rafa u izolaciji počeo da kuva, a po onome kako drži mikser - jelo će ispasti KATASTROFA! (VIDEO)

View this post on Instagram

Estoy desbordado con el trabajo en casa ... 😩 Más fácil sería estar en el torneo de Monte Carlo (que tocaba esta semana) entrenando 3 horas de tenis 🎾 😂😂😂 Pero por ahora es lo que toca y con buena cara! 😀 Después pongo una foto del resultado... ¡¡Y lo dicho, a animarse !! #yomequedoencasa #iorestoacasa #istayhome #jerestechezmoi