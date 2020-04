JOŠ JEDNOM POKAZAO KOLIKO IMA VELIKO SRCE! Otkriveno koliko novca je Đoković donirao bolnici u Bergamu za rat protiv koronavirusa

Novaku Đokoviću stižu zahvalnice sa svih strana nakon donacije Bergamu, možda i najstrašnije pogođenom gradu usled pandemije koronavirusa.

Najpre se Đokoviću zahvalio poznati italijanski sportski novinar Ubaldo Skanagata koji je takođe i veliki poznavalac tenisa, kao i Noletov prijatelj. On se u jednom autorskom tekstu obratio Novaku gde ni najmanje nije štedeo komplimente.

Italijan je tom prilikom otrkio kako je Đoković donirao čak milion evra za bolnice u Bergamu i zamolio zvaničnike da to ostane njihova mala tajna.

-Srbin je donirao milion evra za bolnice u Bergamu i nije hteo da se to objavi. Pravi primer je koliko velika osoba je on, uprkos gomili zvižduka publike protiv njega u finalu Vimbldona protiv Federera. Njegova autentičnost je uvek bila tu - počeo je tekst Skanagata na svom portalu "Ubi tenis".

Italijan nije mogao a da se ne priseti i prošlogodišnjeg finala Vimbldona i sramnog ponašanja publike prema Srbinu.

"Sreo sam ga nekoliko puta, na primer kada su me pozvali na zabavu u Monte Кarlu kao savetnika komedije ili čak kao glumca. Moram to da kažem, voleo neko ili ne Novakov tenis, on je izvanredan, šarmanta, spontan u svojstvu plesača, svirača ili pevača. Pojačao je moj prvi utisak o njemu kao pristojnom čoveku, a ne umišljenoj ličnosti. Zbog toga sam uvek smatrao da je ponašanje publike na Vimbldonu u najmanju ruku sramotno. Jedno je izabrati šampiona za koga navijaš, a drugo je da ne poštuješ protivnika, sve do oduzimanja radosti pobede i slave. I u stvari, Nole je jedva priznao svoj uspeh. Naravno, u njemu će potpuno uživati u svom srcu, ali sigurno je zavladala gorčina i to je nepošteno".

Ubaldo piše da "mnogi misle kako Novaka boli veća popularnost Federera i Rafaela Nadala, ali da nije ljubomoran na rivale"

"Kao ljudsko biće želi da bude priznatiji više, nešto kao u Srbiji gde je najveći miljenik. To se događa u Italiji najvećim delom, zahvaljući tome što tečno govori italijanski jezik i zato je često na muzičkim festivalima, komedijama ili među narodom. Кada kaže da mu je Italija drugi dom, iskreno to govori, a isto važi i za suprugu Jelenu koja je studirala u Milanu. Novak voli Rim i njegov turnir i zauzvrat ga isto voli taj grad".

Italijan priznaje da se ne slaže uvek sa prvim tenisom sveta oko svih teniskih pitanja, ali to ne menja njegovo mišljenje o Đokoviću.

"Opet sam se raspisao, iako to radim na telefonu, sa željom da napišem nekoliko redova kako bih pohvalio Novaka na naverovatnom gestu. Sve što sam želeo je da zahvalim Novaku na tome što je sjajan šampion i još veći čovek. Ostalo je samo da se kaže 'Not too bad'", zaključio je Skanagata, uz dodatak da i dalje žali što nije odigrao poneki poen sa Đokovićem u Australiji u situaciji kada je imao priliku.

Takođe, jedan od najtiražnijih italijanskih dnevnih listova Tutosport, zahvalio se na naslovnoj strani Novaku Đokoviću na pomoći Bergamu. Italijanski mediji su saznali da je najbolji teniser sveta uručio donaciju gradu koji je teško stradao tokom pandemije koronavirusa.To ih je oduševilo do te mere da je glavni urednik Tutosporta Ksavijer Jakobeli napisao tekst zahvalnosti pod naslovom "Nole, Italija na srpskom".

Jakobeli je u tekstu na srpskom napisao "od srca, hvala Nole".

"Nole Đoković je napravio veliki gest za bolnice u Bergamu od ogromne vrednosti. Odavno je poznato da Italiju svetski broj jedan jako voli. To je pokazao i prošle godine u San Remu kada je 5. februara pevao "Obećanu zemlju", odajući počast našoj zemlji. Nole i Jelena su Srbiji poklonili milion evra, koje je uplatila fondacija koja nosi ime šampiona. Sada je čin solidarnosti ponovio za bolnice u Bergamu, Romano di Lombardiji i Trevilju. Кo to nije hteo da se sazna javno? Da je zavisilo sve od Novaka nikada ne bismo saznali. Savršeno govori italijanski. Danas ćemo mu mi na srpskom da kažemo 'Od srca, hvala Nole". Nikada ovo nećemo da zaboravimo", napisao je Ksavijer Jakobeli.