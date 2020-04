Novak Đoković je najpre pomogao srpsko zdravstvo, zatim italijansko, a sada je rešio da načini sjajan gest i prema svojim slabije rangiranim kolegama.

Lošije rangirani teniseri, pogotovo oni ispod 100. pozicije na ATP listi, praktično su u periodu stopiranja "belog sporta" zbog pandemije korona virusa izgubili svaki prihod. Đoković je rešio da im olakša ovaj period.

Nije Novak osetio samo obavezu kao predsednik saveta tenisera, već i onu ljudsku, te prelomio da organizuje dobro rangirane kolege (od 2. do 100. pozicije na ATP listi) i animira ih da donacijama pomognu one koji manje zarađuju, odnosno ništa u ovim nedeljama, a pitanje i dokle pošto je prilično maglovita budućnost tenisa.

Plan srpskog asa razotkrili su novinari Kristofer Klari i Džon Verhejm i otkrili da je Srbin glavni krivac što bi lošije rangirani igrači uskoro mogli da dobiju veliku pomoć, ukupno od oko 4,5 miliona dolara ukoliko inicijativa Novaka Đokovića bude prihvaćena.

- Đoković, predsednik saveta igrača, navodno je predložio da najboljih 100 rangiranih na ATP listi pomogne sa od 5.000 do 30.000 dolara prema kliznom obimu fondu za pomoć slabije rangiranim teniserima. Sa droprinosima sa grend slemova i drugih ATP turnira, mogao bi kompletan paket donacije da prebaci 4 miliona dolara. Sjajan gest tenisera, napisao je novinar specijalizovan za tenis u "Njujork tajmsu", Kristofer Klari.

Klari je u korist svojih tvrdnji podelio i Tvit novinara Džona Verhejma, odnosno jednu prepisku za koju Amerikanac tvrdi da je Đokovićeva, a u njoj detaljno stoji kako bi izgledao plan koji ima srpski teniser za pomoć lošije rangiranim igračima i igračicama.

U donaciji fondu ugroženih tenisera učestvovalo bi ukupno 120 tenisera, 100 najboljih singl igrača i 20 dubl. Najviše bi donirali Novak Đoković, Rafael Nadal, Dominik Tim, Rodžer Federer i Danil Medvedev, odnosno top 5 igrači, po 30.000, dok bi do igrači do 10. pozicije uplatili 20.000 dolara. Do 20. mesta na ATP listi teniseri bi uplatili 15.000, do 50. pozicije 10.000, a ona druga, slabije rangirana polovina prvih 100, donirala bi po 5.000 dolara, koliko i top 20 dubl igrača.

Ukupna suma bila bi 1.050.000 dolara, zajedno sa donacijama turnira cifra bi se popela na 4 do 4,5 miliona dolara.

This ⁦@DjokerNole⁩ letter to fellow players with the buy-in from Rafa and Roger is truly remarkable. We will be telling our grandkids about the big 3- and some of the stories may even involve tennis... pic.twitter.com/y7DsdUDsAU