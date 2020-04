"NIKO NIKADA NEĆE BITI KAO ON!" Novak Đoković NEĆE DA NOSI zastavu Srbije na Olimpijskim igrama u Tokiju - EVO ZAŠTO JE TAKO REŠIO

Ovu njegovu odluku otkrio je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.

Novak Đoković je, bez sumnje, naš najbolji sportista, ali - na predstojećim Olimpijskim igrama u Tokiju neće nositi zastavu Srbije u svečanom defileu na otvaranju najveće svetskovine sporta.

To je otkrio predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Božidar Maljković tokom jednog intervjua.

Aktuelni prvi čovek olimpizma u Srbiji, upitan je "Da li je Novak Đoković najveći srpski sportista svih vremena?", a potom je usledio odgovor koji će se pamtiti:

- Nikad niko neće biti kao on. To majka ne rađa. Osim što je neponovljiv sportista, on je i neverovatan čovek, započeo je Maljković svoju priču.

Nju je nastavio uz reči "Evo vam primera":

- Ponudili smo mu da nosi našu zastavu na otvaranju Igara u Tokiju, na šta je on odgovorio: "Predsedniče, hajde da nekoga drugog učinimo srećnim. Ja sam nosio zastavu u Londonu. Pružimo priliku nekome drugom". I zbog svega toga ja sam predložio da se beogradski Trg Terazije preimenuje u Trg Novaka Đokovića, no odmah su me napali jer, kao, to ne bi bilo u duhu pravnih propisa Republike Srbije jer se takva čast ne može dobiti za života. A terazije je turska reč za vagu, istakao je Božidar Maljković.

Podsetimo, zbog pandemije novog korona virusa, Olimpijske igre u Tokiju neće se održati ove, već 2021. godine.