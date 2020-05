NE MOŽE DA POTISNE UŽASNU BOL! Monika Seleš se na godišnjicu napada napokon oglasila o MANIJAKU KOJI JU JE UBO: "Ko bi rekao..." (FOTO)

Monika Seleš je 30. aprila 1993. godine igrala meč četvrtfinala turnira u Hamburgu, protiv Magdalene Malejeve. Ovaj napad promenio je tenis zauvek!

Na godšinjicu napada, bivša teniserka oglasila se na društvenim mrežama.

- Ko bi rekao da će 30. april da bude toliko tužan... - napisala je ona 27 godina kasnije.

who would of thought that April 30 th would be such a sad and https://t.co/fPcUDUOTBl