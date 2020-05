Pulmolog koji je u centru pažnje zbog pandemije koronavirusa prisetio se jedne epizode u životu vezane za slavnu teniserku Anu Ivanović.

Branimir Nestorović je pričao o značaju zapamćene motorike tela, te se prešaltao na jednu anegdotu sa bivšom srpskom teniserkom, nekada najboljom na planeti.

- Sećam se, jedan kratak period, Ana Ivanović je nešto dolazila kod mene, u ono vreme je bila klinka. I onda zaljubila se u onog Skota i kažu oni "pa nisi trenirala dve nedelje", a ona "pa ja sam se prvi put u životu dve nedelje šetala", rekao je Nestorović u jednoj emisiji.

Pre više od decenije Ana Ivanović je imala romansu sa Adamom Skotom, a njihova ljubav trajala je oko godinu i po dana. Još nekoliko partnera imala je Ivanovićeva dok nije stala na ludi kamen sa fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom.

- Zamislite vi kad svakog dana od osam, devet godina pikate lopticu po osam sati i usavršavate to do maksimuma, da to bude svaki milimetar. Kad oni serviraju, ovi vrhunski, ne vidiš lopticu. Ali to je ona inteligencija tela, intuicija, to smo zaboravili i kada smo pričali o lečenju, dodao je Nestorović.

Autor: pink.rs