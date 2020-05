ALBANCI PLANIRALI OTMICU ĐOKOVIĆA JER JE REKAO KOSOVO JE SRBIJA! Dijana Đoković: Tada su nas čuvali pripadnici Skotland jarda

Dijana Đoković, majka Novaka Đokovića, najboljeg tenisera na svetu, u emisiji “Majke šampiona” Arenasporta iznela je neke stvari koje su do sada bile nepoznate javnosti.

– Dobijao je pretnje Albanaca jer je rekao da je Kosovo Srbija. Tada su nas 2009. godine čuvali pripadnici Skotland jarda i imala sam strah. Izgubio je od Safina jer je bio pod pritiskom. O tome nismo pričali, ali to su trenuci kada se zaista bojiš za porodicu. Takođe, deca iz komšiluka, narkomani su mi po priči jedne žene hteli da otmu kuče i traže otkup – ispričala je Dijana Đoković.

Zdravstveni problemi pratili su Noleta na početku karijere.

– Imao je zdravstvene probleme, devijaciju nosa, teško je disao, onda je 10 saznao da je intolerantan na gluten. Nije predavao mečeve namerno, ali smatra, kao i ja, da je zdravlje na prvom mestu. Posle pet dana mečeva predao je Nadalu polufinale Vimbldona 2007. godine. Celu noć smo mu stavljali obloge, jedva je hodao u papučama. Prvi set ga je razvalio sa 6:2, Nadal nije znao gde mu je “dupe, gde glava”. Kada je tražio tajm-aut da previje rane od žuljeva, Rafa je video krv, mnogo više ga je šetao i morao je da preda.

Ipak, Rio se izdvaja kao najteži momenat o čemu priča majka Novaka Đokovića.

– Suze u Riju su najveće njegove koje sam videla. Sve mu je odgovaralo, ali nešto mu nije dalo da osvoji to zlato. Teško sam to podnela jer kod njega suze nisu česte. Njega je to pogodilo jer je razočarao narod i nije se pokazao kako je hteo – objasnila je Dijana Đoković.