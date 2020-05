Mladi srpski teniser prvog dana turnira u Palm Biču zabeležio prvi poraz, ali i PRVU POBEDU: Kecmanović slavio protiv Poljaka

Mladi srpski teniser Miomir Kecmanović prvog dana egzibicionog turnira u Palm Biču zabeležio je poraz od Amerikanaca Rajlija Opelke od 4:3 (7:4), 4:0 i pobedu protiv Poljaka Huberta Hurkača sa 4:3 (7:2), 4:0.

😫UUGGHH😫 Miomir Kecmanovic ML +113 = LOSS 💀 I look forward to tailing you again in the future. Thank you for the winners! 🤑 Good luck! 🍀 pic.twitter.com/Bo2kqTq9E2

Ovo je prvi turnir u SAD u vreme pandemije korona virusa, a igra se po eksperimentalnim pravilima i u posebnim uslovima - bez prisustva publike, bez skupljača loptica, uz poštovanje svih propisanih mera zaštite.

🎾Tennis Card🎾



Hurkacz (+100) 3U🔮

Kecmanovic game spread -1.5 (-150) 3U 🔮

Choinski (-165) 3U 🔮

Altmaier (-135) 3U 🔮



Powered by @Bet_Karma



Bet on: https://t.co/DOuIUZ3pEo



Hurkacz plays better against big servers in my opinion a lot are on Opelka I will take my knowledge pic.twitter.com/nB1T0gooIr