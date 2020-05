Stravično otkriće posle 30 godina od najužasnijeg meča na Maksimiru! IMALI SMO DOGOVOR DA UBIJEMO PIKSIJA (VIDEO)

Jedna neodigrana fudbalska utakmica ušla je u istoriju. Tog 13. maja 1990. godine na Maksimiru je počeo raspad bivše Jugoslavije!

Crvena zvezda je je gostovala Dinamu, a niko nije ni slutio šta će se dogoditi na fudbalskom terenu.

U jednom momentu navijači Dinama provalili su na teren i krenuli prema Delijama. Tek tada se uključila policija i počeo je obračun u kom je tada golobradi fudbaler Zagrepčana Zvonimir Boban skočio i udario policajca Refika Ahmetovića. Bio je to udarac koji je u svetu odjeknuo više nego i jedan Bobanov volej.

"Mogao sam ga ubiti. Napao me na radnom mestu. Kuže ga je spasio jer ga je odvukao od mene. Mi smo hteli da smirimo situaciju, a Boban je pozivao "Bed blu bojse" na teren. To je bilo režirano. Imao sam napunjen pištolj i kolege su me nagovarale da pucam, ali nisam hteo. Da se utakmica nastavila, bilo bi mrtvih", ističe policajac Refik Ahmetović a prenosi "Jutarnji list".

Fudbalska utakmica prerasla je u užas koji je godinama kasnije okarakterisan kao jedan od raspršivača ratne atmosfere na prostoru bivše Jugoslavije.

Tri decenije kasnije, otkrivena je priča, odnosno pakleni plan navijača Dinama, poznatijih kao "Bed blu bojsa" koji su želeli da naude jednom od najboljih Zvezdinih fudbalera - Draganu Stojkoviću Piksiju.

Bivši policajac je onda ušao u detalje planiranog napada na srpskog fudbalera.

"Kad smo malo stegli BBB-ovce koji su sa severa utrčali na teren i pitali ih što ih je nateralo na divljanje, čuli smo sledeće: "Imali smo dogovor da ubijemo Piksija!". Svi su govorili isto, kako su dobili naredbu da ubiju Dragana Stojkovića. No, kako je ubrzo došlo do promene vlasti, promenile su se i policijske uprave pa niko nije insistirao na tome da se otkrije naređenje o Piksijevoj likvidaciji", rekao je Ahmetović, a preneo je "Jutarnji list".