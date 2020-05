LJUDI, JA NE PROPOVEDAM NIŠTA! Oglasio se Novak Đoković u novom lajvu i ZAPUŠIO USTA SVIM KRITIČARIMA (VIDEO)

View this post on Instagram

Najbolji svetski teniser Novak Đoković odradio je još jedan lajv u kojem je između ostalog odgovorio na kritike koje stižu na njegov račun na svih strana. Đoković se ovih dana nalazi na udaru javnosti zbog svojih stavova koje iznosi u lajvovima na društvenim mrežama, te je odlučio da odgovori, ili preciznije - pojasni, sve ono što "muči" ljude širom sveta. #novak #djokovic #nole #kritika #propoved #live #djokernole