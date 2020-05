MAJK TAJSON SE POKLONIO ĐOKOVIĆU! Divi se Srbinu zbog OVOGA, dok je Nadala i Federera UPROPASTIO (VIDEO)

Najbolji teniser sveta dobija pohvale gde god da se okrene, ono što radi na terenu ostavlja bez daha i legende sporta.

Uostalom o tome najbolje svedoči izjava legendarnog Majka Tajsona koji je morao da govori o tome kakav je put prešao srpski teniser.

- Novak Đoković je moj favorit u ovom momentu. Kada je dobro, stvarno volim da ga gledam. On je moj favorit zbog načina na koji se vratio iz povrede i pobeđivao moke poput Federera i Nadala i to je fenomenalno. On je istinski borac - rekao je Tajson.

Podsetimo, u ovom momentu nekadašnji šampion sveta trenira sa namerom da se vrati u ring. U 53. godini će učestvovati u humanitarnoj egzibiciji, ali je taj zadatak shvatio ozbiljno.

Dovoljno o tome govori snimak koji za poruku ima: Vratio sam se.

Tenis je i dalje na pauzi i pitanje je kada će se vratiti, a to je izazvalo ogromne polemike širom sveta. Do tada ostaje jasno da velikani prepoznaju velikane, kojim god sportom da se bave.