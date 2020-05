SLAVNA SPORTISTKINJA PRONAĐENA MRTVA! Pre smrti ostavila oproštajna pisma sa OZBILJNIM OPTUŽBAMA

Velika nada austrijskog skijanja Joana Basani pronađena je mrtva, a mediji navode da se radi o samoubistvu.

Kako se navodi, mlada nada nordijske kombinacije nije mogla da se izbori sa pritiskom javnosti i očekivanjima Saveza.

Uzrok smrti još uvek nije poznat, a spekuliše se da je reč o samoubistvu, pošto je pored njenog tela pronađeno nekoliko oproštajnih pisama.

The IOC is deeply saddened to hear of the death of 18-year-old Austrian Nordic Combined athlete Johanna Bassani, silver medallist at Lausanne 2020. Our thoughts and condolences are with her family. pic.twitter.com/JuokxcK34K