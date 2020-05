MISTERIJA REŠENA: Novak otkrio zbog koga i kada je PRESTAO DA JEDE MESO (VIDEO)

View this post on Instagram

У новој епизоди “Свесног живљења” разговарао сам са уваженим Професором,Др. Драганом Ивановим. Др Иванов је специјалиста интерне медицине, професор на Високој школи за образовање педагога и има своју праксу (клинику) у Новом Саду. Др Иванов је поделио неке основе здраве исхране за које се залаже. Веома сам уживао у разговору, а надам се да ћете и ви. У здравље 🙌🏼🙏🏼