ĐOKOVIĆI PRVI PUT O SVIM BRAČNIM KRIZAMA! Jelena otvorila dušu: "Majčinstvo me je uništilo", a Novak bi hteo još dece (VIDEO)

U razgovoru sa novinarom Grejemom Besingerom, Novak je otkrio mnogo toga o privatnom životu i uzburkao internet, a u razgovoru je učestvovala i Jelena Đoković. Otkrili su mnoge nepoznate detelje o svom braku, roditeljstvu, krizama kroz koje su prošli.

Između ostalog, Novak je progovorio i o porodici. Na pitanje novinara da li želi još dece, rekao je sledeće:

- Ups! Teško pitanje! Trenutno sam zadovoljan brojem naše dece, imamo ih dvoje. Daću vam jedan odgovor poput političara: Nama je kao bračnom paru trenutno sasvim u redu ta situacija. To je sve što ću za sada reći - rekao je Nole.

Na opasku novinara da to ne znači da u budućnosti neće biti još dece, Nole kaže: "Nikad se ne zna. Život je pun divnih iznenađenja i blagosloveni smo sa naša dva anđela od kojih učimo toliko toga".

Nole kaže i da je tek kada je postao otac postao svestan koliko duboko je sposoban da voli, ali i da roditeljstvo nosi ogromne odgovornosti. Njegova deca odrastaće okružena izobiljem, a Nole to komentariše ovako:

- Odrastaće potpuno drugačije u odnosu na mene, a to ima dobre i loše strane. Neće imati finansijske probleme sa kakvima smo se mi suočavali, ali mislim da će se suočiti sa drugačijim izazovima, jer uvek će biti prepoznati kao nečiji sin i ćerka, dete nekog poznatog. Tara je još mala, nije svesna situacije. Stefan je veliki, svestan je svega, video me je na nekoliko turnira dok sam igrao, počinje da shvata, veoma je pametan i zreo, ali dobro se nosi sa svim - kaže Nole, uz opasku da će biti veliki izazov za njih da izgrade svoj identitet i odvoje se od etikete dece slavnih roditelja.

U intervjuu se učestvovala i Jelena Đoković, koja se takođe osvrnula na izazove roditeljstva.

- Kada sam pitao Novaka da li želi još dece, videlo se da mu je nelagodno pitanje. Onda sam ga pitao ko navija za još dece i otkrio mi je da je to on. Šta vi kažete na to? - pitao je Jelenu.

- Sve snage sam uložila u odgajanje naše dece. Iskreno, ja i potičem iz porodice sa dvoje dece. Imam dve ruke. Posvećena sam našoj deci i posvećena sam tome da im se dajem u potpunosti i balansirano. I Nole mi je kao dete, zahteva mnogo pažnje. Pune su mi ruke posla, mislim da mi više posla ne treba. Razumem Noleta, propustio je mnogo toga u odrastanju naše dece i pretpostavljam da će, kad završi karijeru, želeti još jedno dete, da se još jednom oproba. Međutim, ja kažem ne, ne kažem tvrdo "ne" ukoliko se životne okolnosti poklope drugačije, ali moj izbor je "ne".

Jelena kaže da joj je majčinstvo potpuno promenilo život, kao i nju samu.

- Bila sam mnogo fokusirana na Noleta i njegove potrebe. Onda usledi period frustracije, kada shvatite da vaše potrebe nisu ispunjene. Nisam mogla da usmerim frustraciju na njega, jer nije on kriv za to, kriva sam ja i to je bio moj izbor, to da mu se posvetim. Onda je došao Stefan koji me je potpuno prodrmao, i zahvaljujući njemu shvatila sam da moram da povedem računa o sebi, jer da bih bila dobra mama, ja moram da budem dobro - kaže Jelena.

Jelena kaže da je u početku bila uplašena.

- Deca treba da nadmaše roditelje. Kada sam to shvatila, uplašila sam se jer kako nadmašiti Novaka koji stalno uči, stalno raste, stalno napreduje? Novak je već sad istorijska ličnost, kako ću da odgojim dete koje će to da nadmaši? Zbog toga sam bila anksiozna. To me je uništilo, uništilo je to kako vidim sebe. Mislila sam da sam superžena, da mogu da odgovorim svim potrebama svog muža i svoje dece, a onda sam se suočila sa svim strahovima. I sreća je da mi se to desilo jer tada sam se probudila i rekla "Dosta je". Vreme je da saznam ko sam ja, šta ja želim, šta meni treba. Kada to ispunim, mogu onda da se dajem i drugima - kaže Jelena. Tako je usledio njen duhovni put.

- Usred Vimbldona odlučila sam da odem na jedno duhovno putovanje u Ekvador. To se desilo bukvalno u roku od dva dana, samo sam odjednom shvatila da moram da odem - kaže Jelena, dodajući da je u tom periodu Nole osvojio Rolan Garos i prirodno bio pun entuzijazma, dok je ona bila iscrpljena.

- Dala sam sve od sebe na svakom od tih turnira. Posle svakog turnira bila bih potpuno iscrpljena i potrošena. Zato sam rekla Noletu da moram da otputujem i rekao mi je da me shvata. On je uvek pun podrške i razumevanja. Rekao mi je: "Srećan sam što želiš da uradiš nešto za sebe, potpuno to zaslužuješ". Nažalost, izgubio je kada sam ja otišla i uvek će postojati taj osećaj krivice i pitanje da li je trebalo da odem baš usred turnira, zar nisam mogla da ostanem do kraja.

PROBLEMI IZ 2016.

- Pričao sam sa Noletom o tom periodu iz 2016. godine, imao je povredu, povukao se na neko vreme i rekao mi je da ste imali i poteškoće u braku, ali i da vas je upravo to ojačalo - kaže novinar.

- Svaka prepreka sa kojom se suočimo uvek nas ojača. Mi smo strastveni, zbog čega dolazi do razmimoilaženja. Ja sam trenutno posvećena majčinstvu i usporena, dok on želi da bude aktivan. Želi da putuje, da radi svašta, a ja ga onda upozoravam da imamo dvoje dece, da moramo da se prilagodimo njima - kaže Jelena.

Ona kaže da je shvatila da želi da živi sa smislom.

- Ne želim da radim stvari zato što mislim da moram da ih radim i da nemam izbora. Sada znam da imam izbor. Sada radim na svom telu jer želim da imam energije da bih živela sa svhom i smislom. O Novaku sam naučila da on to već radi. On je sjajan u vođenju računa o sebi. Nekada sam mislila da je to sebično, a sada shvatam da nije, da to svi treba da radimo. Ja tek učim o tome kako da vodim računa o sebi. Tek kada se pobrinemo za sebe imamo šta da ponudimo drugima - kaže Jelena, dodajući i da Novaka trenutno deca podučavaju strpljenju.

- Trebala su mu deca, da se nauči strpljenju. Deci treba mnogo vremena, a on ga nema. Dobar je balans koji mu deca unose u život - kaže Jelena.

O NAJTEŽEM PERIODU U BRAKU

- Biće hrabro od mene što ovo kažem pred milionima, ali pokušavala sam da se takmičim sa Noletom. Mislila sam da ne dobijam dovoljno priznanja koja zaslužujem, a da se moj rad ne vidi jer se sve odvija u pozadini. Sve što radim bilo je nevidljivo. Žene nemaju mnogo prostora da progovore, da se pokažu i postoji stereotip o ženama sportista, kako treba da izgledaju i da se ponašaju. Ja se u taj stereotip ne uklapam i drago mi je zbog toga, ali osuđivali su me zbog toga. Trebalo bi da me interesuju moda, da me interesuje kako izgledam. Nema ničeg lošeg u tome, ali mene to ne inspiriše. Zato sam morala da izmislim svoje mesto i to se pretvorilo u nadmetanje jer sam želela da dokažem da mogu da budem više od samo devojke, samo žene slavnog sportiste. Nekada me je bolelo što sam prepoznata samo kao njegova žena, sada to nosim sa ponosom - zaključuje Jelena.