DO 33. ROĐENDANA STEKAO NEZAMISLIVO BOGATSTVO! Pogledajte u kakvom luksuzu živi Đoković: Za 185 kvadrata u Njujorku dao 5 MILIONA, a evo gde još ima nekretnine (VIDEO)

Isplatila se velika žrtva Novaka Đokovića, najboljeg tenisera na svetu i jednog od najbogatijih ljudi u tom sportu, koji je danas proslavio 33. rođendan.

Novak Đoković iza sebe ima dugogodišnju uspešnu karijeru koja je još uvek u punom jeku, a kao nagrada za silne pobede i trofeje, jeste luksuz koji ima.

Đoković je 55. na Forbsovoj listi bogatih ljudi, zaradio je 131 miliona evra samo od turnira, a ne treba ni pominjati čuvene kompanije sa kojima je Srbin sarađivao. Nije tajna da voli da troši Đoković, ali ne i da se rasipa. Novac daje za nekretnine ili ulaže u isplative stvari. Zbog toga i poseduje raskošne kuće i stanove širom sveta, u Monte Karlu, Njujorku, Majamiju, Beogradu, Tivtu, a poseduje i velelepnu vilu u srcu Srema, na obali Pavlovačkog jezera.

Njegova baza je pak Monako, raj na zemlji, što klimatski, tako i poreski. A u prestižnom Monte Karlu, Novak ima stan na jednoj od najprestižnijih lokacija gde mu je komšija i Luis Hamilton.

Slavnog komšiju ima i u SAD, odnosno na Menhetnu u Njujorku gde mu u blizini stanuje Kristijano Ronaldo. Za dve stambene jedinice od ukupno 185 kvadrata je Novak dao 5 miliona evra tvrdi list "Wall Street Journal". A u periodu kada je kupio stan u Njujorku, Nole je pazario i jedan u Majamiju, i to u elitnom naselju "Ejti seven park" na obali Majami Biča. To je Srbina koštalo 6 miliona evra.

I u elitnom delu Beograda Novak ima stan, reč je navodno o penthausu od 250 kvadrata koji je koštao 545.000 evra, uz terasu od 100 kvadrata sa bazenom i tri garažna mesta. Ima najbolji svetski teniser i u Tivtu stan koji mu služi za krstarenja po Jadranu, a vreti 2,2 miliona evra.