Đoković objavio sjajnu vest! Zverev, Dominik Tim i Dimitrov učestvovaće na humanitarnom događaju "Adria Tour" (FOTO)

Najbolji teniser sveta organizuje humanitarni turnir "Adria Tour" koji će okupiti neke od najvećih i trenutnuo najboljih tenisera planete poput Aleksandra Zvereva, Dominika Tima i Grigora Dimitrova.

Prvi turnir u okviru ''Adria Tour'' biće odžan u Beogradu 13. i 14. juna.

Kako je rekao, na konferenciji za novinare u Beogradu, neki od učesnika ovog turnira biće Aleksandar Zverev, Grigor Dimitrov i Dominik Tim.

Đoković je istakao da će Jadranska tura, koja će se održavati na pet različitih lokacija, trjati mesec dana.

-Uzbuđen sam što ću igrati u Beogradu, a i po regionu. Ovo je turnir humanitarnog karaktera, a svi prihodi će ići u humanitarne organizacije, a moja će biti jedna od vodećih. I svetske zvezde koje budu dolazile moćiće da izaberu fondaciju kojoj će dati novac - objasnio je svetski teniski as.

Đoković je rekao da svi, koji će doći na turnirnir, dolaze potpuno besplatno.

-Oni svi dolaze besplatno, zbog mog odnosa sa njima i humanitarnog karaktera, turnira oni su se stavili na raspolaganje - istakao je Novak.

Kako naglašava, za sada su potpuno sigurni turniri u Beogradu i Zadru, a radi se na tome da i u ostalim gradovima sve u kratkom vremenu bude organizovano.

-Na svakoj lokaciji imamo saradnju sa lokalnim teniskim savezima i oni će organizovati turnir po svim pravilima, sa kvalifikacijama. Kvalifikant će sa svakog od turnira igrati sa nama. radimo i na tome da u petak, dakle, pre nego što mi muškarci igramo imamo i mečeve žena, kao i veterana, što zavisi od toga da li će biti dzvoljeno da se igraju dublovi. To za sada ne smemo - rekao je on i dodao da je želja da se našim juniorima omogući da se takmiče i zarade nešto novca da bi mogli da finansiraju sebe.

-Nisu "zakucane" Crna Gora i Bosna i Hercegovina, najviše smo se posvetili Hrvatskoj i Srbiji jer su ti datumi najbliži. Sada smo se posvetili Crnoj Gori, Banjaluci i Sarajevu i nadamo se da će i to da se ostvari - rekao je Đoković odgovarajući na pitanja novinara.

Kako je rekao, podloga za "Adria tour" biće šljaka, kao i da će format turnira će biti izmenjen u odnosu na klasične sa ATP tura.

-Ja sam na vrhuncu svoje karijere, nikada nisam imao priliku da uradim ovo što ću uraditi tokom ove sezone. Sve je pokrenuto iz te mašte i želje da igram u Beogradsu i regionu - rekao je Đoković., ali da je teško da će to postati tradicija.

Pravila turnira! Evo kako će se igrati - Setovi će biti skraćeni do četiri gema, a još treba da odlučimo da li će se igrati sa prednošću u gemu. Jer po ovom sistemu imaćemo 13 mečeva za dva dana, jer igra svako sa svakim. Mečevi su brzi, gledao sam turnir na tvrdoj podlozi, gde su brži poeni - objasnio je Novak.

Odgovarajući na pitanja novinara, Đoković kaže da je jutros dobio od Miloša Raonića poruku da uopšte neće dolaziti za Evropu.

-Njemu je velika želja da zaigra u Crnoj Gori, to bi bio spektakl da zaigramo on i ja u Crnoj Gori, ali to neće biti moguće - kaže on.

Prvi turnir kreće iz Beograda, na terenima TC "Novak" (13/14. jun), da bi se potom preselio u Zadar (20/21. jun), zatim u Crnu Goru (27/28. jun) i u Banjaluku (3/4. jul). Planiran je i odlazak u Sarajevo, u nedelju 5. jula, gde će Novak i Damir Dumhur odigrati egzibicioni meč.