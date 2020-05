ŠUMAHER NASLUTIO TRAGEDIJU?! Mihael tri godine pre nesreće napisao testament: OVA rečenica je STRAŠNO PREDSKAZANJE

I dok javnost i dan danas ne zna tačno stanje slavnog vozača, pošto porodica krije informacije, malo je poznato da je Mihael testament napisao tri godine pre nesreće, a objašnjenje zašto je to uradio je, pokazalo se, strašno predskazanje.

Šumaher je napisao testament još 2010. godine po kome imovinu vrednu više od 1,2 milijarde dolara ostavlja supruzi i deci.

Šumaher se 2010. godine odlučio na ovaj korak, kako je objasnio, "ne zbog straha od trka u F1 već zbog opasnosti u svakodnevnom životu".

